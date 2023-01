Borussia Dortmund: Dicke Überraschung vor Mainz – mit IHM hat keiner gerechnet

Die Hoffnungen von Borussia Dortmund auf ein schnelles Comeback von Marco Reus sind am Montag geplatzt. Der Kapitän fehlte erneut im Training – für die Ambitionen auf eine Rückkehr in Mainz (Mittwoch, 18.30 Uhr) wohl das Todesurteil.

Dafür stand am Montag plötzlich ein anderer Star auf dem Platz, mit dem bei Borussia Dortmund niemand so schnell gerechnet haben dürfte. Bahnt sich bald etwa ein Blitz-Comeback an?

Borussia Dortmund: Star vor Blitz-Comeback

Nach einer Verletzung im Trainingslager in Marbella hat Sebastian Kehl noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert. Julian Ryerson kam für die rechte Abwehrseite, legte gegen Augsburg (4:3) ein ordentliches Debüt hin und zeigte sofort seine größten Stärken: Lauf- und Kampfbereitschaft.

Gekommen war der Norweger nur, weil Thomas Meunier sich einen schweren Muskelfaserriss zugezogen hatte. Sechs Wochen, so lautete die erste Prognose, würde der Belgier circa ausfallen. Umso größer war die Überraschung für alle, als Meunier am Montag plötzlich auf dem Trainingsplatz gesichtet wurde.

Meunier schon wieder im Lauftraining

Gerade einmal elf Tage nach der Verletzung ist der 31-Jährige schon wieder im Lauftraining. Ein Comeback ist damit noch lange nicht in Sicht. Für die Schwere der Muskelverletzung ist das allerdings äußerst erstaunlich.

Womöglich ist Meunier deutlich früher wieder zurück, als alle zunächst dachten. Dann aber muss er sich einem für ihn bei Borussia Dortmund unbekannten Konkurrenzkampf stellen. Bislang war er rechts hinten gesetzt – nun hat er mit Ryerson einen Herausforderer.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Und während Meunier noch seine Runden um den Trainingsplatz dreht, kann der sich schon fleißig in den Pflichtspielen zeigen. Als nächstes in Mainz – dort spielt der BVB am Mittwoch (18.30 Uhr). Spielt der Winter-Neuzugang sich fest, könnte Meunier nach dem Comeback die Bank drohen.