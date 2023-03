Borussia Dortmund: Ex-BVB-Trainer geht ungewöhnlichen Schritt – „Ist mir völlig egal“

In den vergangenen Jahren war die Trainer-Position bei Borussia Dortmund stets mit heftigen Diskussionen verbunden. Mit Edin Terzic scheint der BVB aber jemanden gefunden zu haben, mit dem sich nicht nur die Fans voll identifizieren können, sondern mit dem man auch höchst erfolgreich sein und um Titel mitspielen kann. Terzic ist womöglich der perfekte Coach für Schwarz-Gelb. So sehen es zumindest die BVB-Anhänger.

Borussia Dortmund: Indonesischer Fußball statt Bundesliga

Thomas Doll ist im Laufe seiner Karriere zu einem echten Kult-Trainer geworden. Nicht zuletzt wegen seiner legendären Wut-Rede während seiner Zeit beim BVB. Im vergangenen Jahr ging der ehemalige Dortmund-Coach einen außergewöhnlichen Karriere-Schritt: Im April 2022 wurde Doll Trainer bei Persija Jakarta in der ersten indonesischen Liga. Viele belächelten den 56-Jährigen für diesen Wechsel. Immer wieder erklärten Experten, dass Doll mit dieser Entscheidung seine Trainer-Karriere in Europa oder gar Deutschland selbst für beendet erklärt hatte.

Dass viele so denken, sei Doll durchaus bewusst: „Viele denken: ‚Oh mein Gott- indonesischer Fußball, davon hört man ja gar nichts. Spielen die da überhaupt?‘ Das weiß ich ja auch.“ Aber Stimmen wie diese interessieren ihn aber überhaupt nicht. „Aber mir ist das völlig egal, was irgendwelche Experten erzählen oder schreiben. Die können schreiben, was sie wollen. Das interessiert kein Schwein“, so der Ex-BVB-Trainer im „NDR“. Deutliche Worte von Doll, der seine Entscheidung, nach Indonesien zu gehen, auch nach über einem Jahr nicht bereut.

Dass die indonesische Liga aber nicht annähernd das Niveau der europäischen Top-Ligen hat, sei ihm auch von Anfang an bewusst gewesen. Die erste Liga in Indonesien ist womöglich mit der dritten oder gar vierten Liga in Deutschland zu vergleichen. Dennoch entschied sich Doll für den Wechsel zu Persija Jakarta. Er unterschrieb im April 2022 einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2025 und lebt nun in der indonesischen Hauptstadt. Bei seinem neuen Klub läuft es trotz kritischer Stimmen gut. Auf Platz drei liegend schafft es Doll neben der guten Ligaplatzierung vor allem, die Mannschaft weiterzuentwickeln und stärker zu machen. Ein entscheidender Punkt, wieso ihn die Verantwortlichen von Persija verpflichteten.

Durchwachsende Zeit beim BVB

Für Thomas Doll war die Zeit in Dortmund hingegen ein Auf und Ab. Er kam im März 2007 zu den Westfalen, als der BVB ganz unten drin steckte. Er übernahm Schwarz-Gelb auf Platz 13 der Bundesliga – der Trend führte immer weiter nach unten. Doch Doll gelang die Liga-Rettung mit Dortmund und versaute Erzrivale Schalke 04 mit einem 2:0-Sieg am vorletzten Spieltag sogar womöglich die Meisterschaft.

Nach nur 15 Monaten war die Ära Doll bei Schwarz-Gelb allerdings schon wieder beendet. Nach einer schwachen Saison wurde Doll am Ende der Saison 2007/08 entlassen. Nach dem BVB trainierte er unter anderem noch Hannover 96, Al-Hilal in Saudi-Arabien und Apoel Nikosia auf Zypern, ehe er nun in der indonesischen 10 Millionen-Einwohner-Metropole lebt und arbeitet.

Ein ungewöhnlicher Schritt, für den sich Thomas Doll ganz bewusst entschieden hat und bisher auch nicht bereut. Die Fans feiern den Deutschen darüber hinaus sehr. Doll brachte frischen Wind in die Mannschaft und lässt mutiger spielen. Dazu verpflichtete er auch noch Ex-Hansa- und Club-Spieler Hanno Behrens, der mit ihm gemeinsam dort etwas aufbauen möchte.