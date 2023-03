Borussia Dortmund: Durchbruch geglückt! Ex-Talent plötzlich Top-Torjäger

Zahlreiche Talente träumen von der Chance, bei Borussia Dortmund den großen Durchbruch zu schaffen. Zahlreiche Beispiele belegen, dass es geht. Jadon Sancho, Christian Pulisic, Robert Lewandowski, Mario Götze – sie alle wurden im Ruhrgebiet zu Stars.

Jedoch hat der Erfolg auch Schattenseiten. Den längst nicht allen Spielern der Nachwuchsabteilung ist der Schritt zu den Profis von Borussia Dortmund vergönnt. Manche von ihnen schaffen es gar nicht nach oben. Andere müssen einen Umweg nehmen.

Borussia Dortmund: Ex-Juwel endlich glücklich

Das trifft auch auf Gabriel Kyeremateng zu. Nie gehört? Hier ein kurzer Einblick. Der gebürtige Dortmunder spielte von 2007 bis 2018 in der Jugend des BVB. An der Seite von Spielern wie Felix Passlack, Pulisic oder Jacob Bruun Larsen gewann er Meisterschaften in der A- und B-Jugend.

Während die drei genannten anschließend auch in der Bundesliga ihr Debüt für Borussia Dortmund feierten, blieb Kyeremateng außen vor. Es folgte ein Wechsel in den Nachwuchs von Stoke City, ehe er im Oktober 2020 beim FC Thun in der Schweiz unterkam. Und hier ist er mittlerweile richtig glücklich.

Top-Torjäger mit Aufstiegstraum

Denn im Schweizer Unterhaus beweist der 23-jährige Angreifer jetzt seine Trefferqualität. Mit elf Treffern ist er mit Abstand der erfolgreichste Torschütze seines Teams. Auch dank der Treffer von Kyeremateng darf der FC Thun auf den Aufstieg in die erste Liga hoffen.

Gelingt das, könnte im Sommer der nächste Karriereschritt anstehen. Der Vertrag des Angreifers läuft aus. Ballert er sein Team nach oben, dürfte das den ein oder anderen Verein anlocken.

Borussia Dortmund: So geht es anderen Ex-Juwelen

Blickt man auf die A-Jugend-Meistermannschaft zurück, zu der auch Kyeremateng zählte, stellt man schnell fest, dass er nicht der einzige ist, für den es nicht nach ganz oben ging. Mit Passlack, Bruun Larsen, Luca Kilian und Amos Pieper gibt es immerhin vier Spieler die heute in der Bundesliga spielen. Zudem haben es Alexander Isak und Orel Mangala in die Premier League geschafft.