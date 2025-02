Borussia Dortmund: Pikante Details! Neuzugang Svensson mit Hammer-Enthüllung

Vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund war er vielen Fans wohl nicht wirklich bekannt. Daniel Svensson wechselte im Januar per Leihe vom FC Nordsjaelland zu Schwarz-Gelb. Dabei hat er gleich einen guten Eindruck hinterlassen.

Nun spricht der Neuzugang erstmals über seinen Wechsel zu Borussia Dortmund, seine Ziele und seine Zukunft. Dabei verrät er ein bestimmtes Transfer-Detail, das vielen Borussen gefallen dürfte.

Borussia Dortmund sticht Konkurrenz bei Svensson aus

Fünf Einsätze sammelte Svensson beim BVB bereits, dreimal stand er sogar in der Startelf. Mit seinen Leistungen beeindruckte er nicht nur die Fans, sondern auch Trainer Niko Kovac, der den jungen Schweden bereits mehrfach gelobt hat. Nun verrät der 23-Jährige, dass er den Schritt zu den Westfalen ganz bewusst gegangen sei.

„Es stimmt, es gab Interesse von anderen Vereinen. Aber, als das mit Borussia Dortmund konkret wurde, wollte ich nur hierherkommen“, so der Skandinavier gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Der BVB hat sich also gegen andere Teams durchsetzen und den Poker um Svensson für sich entscheiden können. Welche Klubs noch an dem Linksverteidiger dran waren, ist nicht bekannt.

„Als man mir die Chance geboten hat, hier zu spielen, wollte ich das unbedingt machen“, legte er nach. Worte, die bei den Fans sicherlich gut ankommen werden. „Ich habe einen guten Start hingelegt und es gefällt mir hier sehr gut“, resümierte der Youngster selbst seine ersten Wochen in Deutschland.

Svensson langfristig bei Schwarz-Gelb?

Im Rahmen des Leihdeals hat sich der BVB laut übereinstimmenden Medienberichten eine Kaufoption sichern lassen – diese soll im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Würde Svensson gerne länger bei Schwarz-Gelb bleiben? „Ich weiß noch nicht, was im Sommer passiert. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich beeinflussen kann, und versuche einfach, meine bestmögliche Leistung zu bringen. Dann liegt es an den Verantwortlichen, das zu entscheiden“, so der Schwede, der im Oktober 2024 für die Nationalmannschaft seines Landes debütieren durfte.

Er lässt also noch recht offen, wie es nach der laufenden Rückrunde für ihn weitergehen wird. Sollte er jedoch die jüngsten Eindrücke bestätigen, wird sich der BVB es nicht nehmen lassen, die Option zu ziehen und Svensson langfristig unter Vertrag zu nehmen. Sein Potenzial hat er in jedem Fall schon andeuten können.