Borussia Dortmund: Es wird immer konkreter! Rückholaktion bald perfekt?

Bei Borussia Dortmund ist derzeit ganz schön was los! Sportlich kämpft der BVB in der Bundesliga um den 4. Tabellenplatz, damit der Einzug in die Champions League perfekt gemacht wird. Außerdem geht es im Viertelfinale der Königsklasse gegen Atletico Madrid um das Weiterkommen.

Aber auch neben dem Platz gibt es immer wieder viel Aufregung. Neben einigen Transfergerüchten könnte es auch in der Chefetage von Borussia Dortmund Veränderungen geben – inklusive einer Rückkehr.

Borussia Dortmund: Gerüchte um Sven Mislintat

Jadon Sancho kam im Winter, wird bis zum Saisonende bei Borussia Dortmund spielen. Außerdem holte der BVB mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei ehemalige Stars ins Trainerteam. Folgt jetzt die nächste Rückholaktion? Es geht dabei um Sven Mislintat, der von 1998 bis 2017 als Direktor Profi-Fußball und Chefscout bei den Schwarzgelben tätig war.

Lesetipp: Borussia Dortmund: Brutale Konkurrenz – muss der BVB sich diesen Wechsel abschminken?

Nun ist der 51-Jährige ein aussichtsreicher Kandidat, ab dem kommenden Sommer Sport- oder Technischer Direktor beim BVB zu werden. Wie „Sky“ berichtet, hat es auch schon erste Gespräche zwischen Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke und dem ehemaligen Talente-Entdecker gegeben.

Anfang der Woche soll Watzke den Aufsichtsrat über eine mögliche Rückholaktion Mislintats bereits informiert haben. Es wird also immer konkreter. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Entscheidung steht bevor

Dem Bericht nach dürfte Borussia Dortmund nach Ostern verkünden, dass Mislintat zurückkehren wird. Zunächst aber muss bei den Schwarzgelben ein neuer Sport-Geschäftsführer bekannt gegeben werden. Watzke gibt im Sommer nämlich die Verantwortung ab.

Nach seinem BVB-Abgang war Mislintat von 2019 bis 2022 als Sportdirektor beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Anschließend arbeitete er von Mai bis September 2023 beim niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam. Es war kein schönes Ende bei Ajax. Dort soll er unter anderem wegen angeblicher Transfer-Unstimmigkeiten entlassen worden sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Schon vor einigen Wochen schwärmte Mislintat noch von der Borussia. „Dortmund ist Heimat und das Verhältnis ist nicht eingerostet“, so Mislintat. Der 51-Jährige weiter: „Ein Verein, in dessen Region ich geboren bin und der in meinem Herzen ist, schließe ich nie aus für eine erneute Tätigkeit. Der BVB ist aber im Moment kein Thema für mich.“