Borussia Dortmund: Kurz vor Super Bowl – NFL-Star lässt BVB-Fans DAMIT ausrasten

Dass Borussia Dortmund auf der ganzen Welt Fans hat, überrascht nicht wirklich. Zuletzt erklärte ein Fanclub aus Australien gegenüber DER WESTEN die verrückte Entstehungsgeschichte.

Aber auch in anderen Sportarten zeigen viele Stars immer wieder, dass sie Anhänger oder zumindest Sympathisant von Borussia Dortmund sind. So jetzt auch ein Quarterback aus der NFL, der kurz vor dem Super Bowl die BVB-Fans zum ausrasten bringt.

Borussia Dortmund: NFL-Star lässt Fans ausrasten

Der Hype um die NFL wächst in Deutschland Jahr für Jahr. Deshalb dürfen sich die deutschen Fans in 2023 auch auf gleich zwei Spiele hier freuen. Mit dabei sind auch die New England Patriots, die als eines der beiden Teams bereits feststehen. Quarterback Michael McCorkle „Mac“ Jones richtete dabei in einem Video eine Botschaft an die deutschen NFL-Fans.

„Was geht ab, Patriots-Fans in Deutschland?“, fragt Jones in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Und weiter: „Ich wollte mich nur kurz bei euch melden und euch sagen, wie heiß wir auf das Spiel in Deutschland sind. Wir freuen uns riesig auf das Spiel, auf euch und auf eine Menge Spaß mit euch.“

Die Freude bei vielen Football-Fans ist dabei groß. Aber auch die Fußball-Fans, insbesondere die BVB-Anhänger, hören und schauen ganz genau zu. Denn in dem Video lässt ein Detail die schwarzgelben Fans ausrasten. Der Patriots-Quarterback trägt nämlich keine Cap seines Teams, sondern von Borussia Dortmund.

„Mac Jones ist der beste Quarterback“

Ob Jones auch wirklich Fan des BVB ist, ist unklar. Die Anhänger von Borussia Dortmund haben jedenfalls schon davon Wind bekommen und kommentierten zahlreich unter dem Video, den die deutsche NFL-Seite gepostet hat.

„Mac Jones ist der beste Quarterback aller Zeiten“, „Endlich ein NFL-Star mit Geschmack“ und „Guter Mann, er weiß, was in Deutschland gut ist“, heißt es in den Kommentaren von den vielen BVB-Fans, die ihn allerdings im Ruhrgebiet nicht zu sehen bekommen werden. Die NFL-Spiele finden nämlich in Frankfurt und in München statt. Neben den Patriots kommt auch Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs um den wohl derzeit besten Quarterback Patrick Mahomes nach Deutschland. Die jeweiligen Gegner stehen noch nicht fest.

Die Botschaft kommt auch zu einem guten Zeitpunkt. Denn der Super Bowl 2023 findet in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar statt. Kickoff deutscher Zeit ist um 0.30 Uhr.