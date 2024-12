Borussia Dortmund: Transfer-Doppelschlag? BVB nimmt zwei Top-Talente der Konkurrenz ins Visier

Top-Talente und Borussia Dortmund? Das hat sonst immer recht gut geklappt. Viele junge Spieler haben beim BVB den Sprung in den Profifußball geschafft. Viele Talente kamen dabei aus der eigenen Jugendabteilung, andere wurden verpflichtet und konnten sich dann zu absoluten Top-Spielern entwickeln.

Das ist vermutlich auch die Idee der Verantwortlichen von Borussia Dortmund bei zwei Talenten von Dinamo Zagreb. In den vergangenen Wochen gab es einige Gerüchte um die beiden Spieler. Schlägt der BVB beim kroatischen Gegner aus der Champions League nun zu?

Borussia Dortmund: Zwei Top-Talente im Visier

Noch bevor die Partie zwischen Dinamo Zagreb und Borussia Dortmund überhaupt angefangen hatte, gab es Aufregung: Der BVB soll an Petar Sucic dran sein. Allerdings fehlte er seiner Mannschaft bei der 0:3-Niederlage gegen den Revierklub und wird auch noch bis Februar aufgrund eines Mittelfußbruchs ausfallen. Dennoch soll Interesse seitens der Dortmunder da sein.

Auch Lars Ricken äußerte sich zu Sucic. In einer internationalen Medienrunde wurde Ricken auf den 21-Jährigen angesprochen und ließ dabei aufhorchen. „Ich habe mich jüngst mit Marko Maric (Sportdirektor Dinamo Zagreb, Anm. d. Red.) unterhalten“, wird Ricken vom Portal „footballtransfers.com“ zitiert. „Er sagte mir, dass er denkt, dass Sucic ihr bester Spieler ist.“

Aber Sucic ist nicht der einzige Zagreb-Profi, auf den es der BVB wohl abgesehen hat. Sky berichtet nun, dass auch Martin Baturina auf den Radar von Ricken und Co. stehe. Der Bundesligist beobachtet die Situation von beiden kroatischen Top-Talenten ganz genau.

Doppelschlag bei der Konkurrenz?

Borussia Dortmund soll an beiden Spielern interessiert sein, hat aber auch aktuell ein Überangebot auf beiden Positionen. Sucic ist im defensiven Mittelfeld beheimatet, Baturina spielt in der Offensive. Auf beiden Positionen hat der BVB aktuell viele Spieler, deren Zukunft mehr oder weniger ungeklärt ist. Dazu zählen unter anderem Gio Reyna, Julian Brandt, Emre Can und Salih Özcan, die alle noch Verträge bis 2026 haben.

Bedeutet: Im kommenden Winter oder im Sommer müssten einige Spieler den BVB verlassen. Erst danach können Sucic und Baturina richtig heiß werden. Bei beiden Zagreb-Talenten müssen aber auch Ablösesummen gezahlt werden. Beide sind noch bis 2028 beim Champions-League-Teilnehmer unter Vertrag.