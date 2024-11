Borussia Dortmund träumt von Wechsel-Coup! Können die Bosse IHN überzeugen?

Ein junger Belgier mit Offensiv-Drang, Profi-Debüt in frühen Jahren und ein hoffnungsvolles Talent – das kennt man bei Borussia Dortmund doch! Die Beschreibung passt nämlich perfekt auf Julien Duranville. Dem sagen Experten eine große Zukunft voraus, wenn er seine Verletzungsprobleme in den Griff kriegt.

Und ein vielversprechender Belgier ist den Verantwortlichen von Borussia Dortmund offenbar nicht genug. Berichten zufolge hat es ihnen ein gewisser Stanis Idumbo angetan. Noch nichts von gehört? Das könnte sich bald ändern.

Borussia Dortmund beobachtet Idumbo

Zugegeben, bei aller Fußball-Liebe ist es doch eher unwahrscheinlich, dass sich viele Dortmund-Fans auch mal in der 3. oder 4. spanischen Liga umsehen. Dort war Idumbo nämlich bis vor Kurzem noch unterwegs, und zwar als Spieler der zweiten Mannschaft des FC Sevilla.

Allerdings wendete sich das Blatt Anfang September. Idumbo kam für die erste Mannschaft gegen Girona zu seinem ersten Profieinsatz. Seitdem durfte er in LaLiga einige weitere Mal auf der Bank Platz nehmen. Zuletzt folgte dann so etwas wie ein kleiner Durchbruch. Drei Partien in Folge durfte er ran, zweimal davon in der Startelf. Gegen Barcelona gelang dem Mittelfeldmann sogar sein erstes Profitor.

Kein Wunder, dass die Leistungen des Youngsters Begierde wecken. Auch bei Borussia Dortmund soll das der Fall sein. Das berichten verschiedene Transfer-Insider und Portale wie Ekrem Konur und „CaughtOffside“.

Wettbieten um Youngster?

Und wo ein großer Verein aufmerksam ist, da sind zahlreiche andere nicht weit. So gehören auch Benfica Lissabon, Aston Villa, FC Everton und Brighton zum Interessentenkreis. Ein Wettbieten wäre damit vorprogrammiert.

Zumal Idumbo gerade erst seit Anfang des Jahres in Spanien weilt. Sevilla schnappte sich ihn aus der Jugend von Ajax Amsterdam und statte 19-Jährigen mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Bevor er sich allerdings mit irgendwelchen Zukunftsoptionen wie Borussia Dortmund beschäftigt, gilt es für Idumbo zunächst, fit zu werden. Bei seinem letzten Auftritt musste er verletzt ausgewechselt werden. Ob und wie lange er ausfällt, ist derzeit offen.