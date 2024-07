Borussia Dortmund: Fans reiben sich verwundert die Augen – Ex-Star sorgt für Tränendrama

Borussia Dortmund hat vor wenigen Tag mit der Sommervorbereitung begonnen. Doch alle Augen der BVB-Fans durften am Freitag (5. Juli) nur auf das EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland (2:1) gerichtet sein. Das hochspannende Spiel endete in einem Drama.

Die deutsche Nationalmannschaft musste sich in der letzten Sekunde der Verlängerung geschlagen geben. Ein Ex-Star von Borussia Dortmund traf mitten ins deutsche Fußballherz.

Borussia Dortmund: Ex-Star sorgt für deutsches Tränendrama

Alle waren schon auf das Elfmeterschießen eingestellt, sogar Julian Nagelsmann dürfte sich schon Gedanken über mögliche Schützen gemacht haben. Da flankte RB-Star Dani Olmo auf Mikel Merino – der Mittelfeldstar stieg zum Kopfball hoch und versenkte das Spielgerät im Netz – 2:1 Spanien, die DFB-Elf am Abgrund. Wenige Minuten später war es dann amtlich: Deutschland scheidet aus dem Turnier aus.

Bis dahin war Deutschland die bessere Mannschaft. Die Nagelsmann-Elf hatte mehrfach die Möglichkeit, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen oder gar für sich zu entscheiden. Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Co. – der Ball wollte einfach nicht rein. Und so endete es, wie es gegen Spanien wohl enden musste: höchst dramatisch.

++ Borussia Dortmund: Hammer um BVB-Flirt – böses Déjà-vu droht! ++

Spanien ist und bleibt der Endgegner des DFB-Teams. 2008, 2010, 2024 – in großen Spielen gegen die iberischen Startruppe hat Deutschland stets das Nachsehen. In diesem Fall war es ausgerechnet Ex-BVB-Star Merino, der Deutschland in das Tal der Tränen versetzte.

Er schoss das entscheidende 2:1 gegen Deutschland: Ex-BVB-Star Mikel Merino. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Merino startet nach BVB-Abgang komplett durch

Borussen-Anhänger konnten es wohl kaum glauben. Denn beim BVB floppte er komplett. Der Spanier kam 2016 für schlappe vier Millionen aus Osasuna. Nach nur zwei Jahren und einer Leihe zu Newcastle United verließ er Schwarz-Gelb endgültig zu den „Magpies“. Seitdem legte er jedoch eine steile Karriere hin – mittlerweile gehört er zu den besten Mittelfeldspielern des Landes.

Weitere News:

Sein Marktwert beläuft sich auf „Transfermarkt“ auf satte 50 Millionen Euro, dazu soll unter anderem der FC Barcelona heiß auf den Ex-Dortmunder sein. Sein Karrierehöhepunkt dürfte das Tor gegen Deutschland sein – schließlich wurde er mit diesem Treffer zum Held seines Landes.