Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – und macht seine Fans damit verrückt

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Seit Borussia Dortmund in der vergangenen Woche ein neues Sondertrikot angekündigt hatte, warteten die Fans sehnlichst auf weitere Infos bezüglich des Verkaufs. Diesem Wunsch kommt der Verein jetzt nach.

Schon in wenigen Tagen ist das neue Jersey zu haben – pünktlich zum Heimspiel gegen den FC Augsburg. Mit dem Trikot will Borussia Dortmund an eine der erfolgreichsten Phasen seiner Vereinsgeschichte erinnern.

Borussia Dortmund zeigt neues Trikot in ganzer Pracht

„Dare to stand out“ – unter diesem Motto präsentiert der BVB das Sondertrikot der diesjährigen Saison in seiner vollen Pracht. Angelehnt an die erfolgreichen Meisterjahre der 90er-Jahre und im unverwechselbaren neongelb zeigen sich Spieler wie Waldemar Anton oder Karim Adeyemi mit der neusten Kreation aus dem Hause Puma.

„Inspiriert vom legendären Trikot der Saison 1994/95, erinnert es an die historische Mannschaft, die nach 32 Jahren erstmals wieder die Meisterschaft holte“, schreibt der BVB. Die vierte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund jährt sich in diesem Sommer zum 30. Mal.

Verkauf startet in Kürze

Einher mit der kompletten Trikot-Enthüllung geht auch die Verkündung über den Verkaufsstart. Interessierte Fans sollten sich daher den 7. März fett im Kalender anstreichen. Ab 10 Uhr sind die Trikots sowohl im Onlineshop als auch in einzelnen Fanshops zu erhalten.

Wer digital bestellen will, dem wird um 10 Uhr ein Platz in der Warteschlange per Zufallsgenerator eingeteilt. Sobald man im Shop ist, hat man zehn Minuten für seine Bestellung Zeit. Das Zufallsprinzip lässt aber bereits jetzt manchen Fan erahnen, der sich über lange Wartezeiten beschweren wird.

Neben den neuen Trikots, wird Borussia Dortmund auch passende Hosen, Stutzen und andere Accessoires anbieten. Ob die Profis des BVB einen Tag später gegen Augsburg auch mit dem Sondertrikot auflaufen, bleibt weiterhin geheim.