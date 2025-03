BVB-Fans staunen Bauklötze! Ex-Star vollzieht irren Wandel

Er ist einer der vielleicht besten Techniker, die jemals bei Borussia Dortmund unter Vertrag standen. Der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte ist er dafür definitiv. Eingefleischte BVB-Fans wissen natürlich längst: Es geht um Ousmane Dembele.

Nur eine einzige Saison spielte er beim BVB. Anschließend kaufte ihn der FC Barcelona für fast 150 Millionen Euro. Der Karriere des damals jungen Franzosen tat das nicht gut. Doch plötzlich vollzieht er die Wende.

Ex-BVB-Star Dembele befreit sich aus Leistungsloch

Für seine Tempodribblings, Tore und den DFB-Pokal sind ihm die Fans bis heute dankbar. Manch Anhänger sagt noch heute, dass Dembele der krasseste Spieler aller Zeiten im schwarz-gelben Trikot war. Von diesen Fähigkeiten wollte auch der FC Barcelona profitieren – bekam in knapp sechs Jahren aber nicht ansatzweise die Dortmunder Version von Dembele.

In Spanien hatte der heute 27-Jährige viel mit seiner Psyche und seinem Körper zu kämpfen. Immer wieder fehlte er verletzt oder fiel mit Disziplinlosigkeiten auf. So schloss er sich 2023 Paris St. Germain an. Die Debüt-Saison in der Heimat erinnerte noch immer nicht an die Zeiten beim BVB. Doch jetzt ist Knoten endlich geplatzt.

Denn Demebele spielt bei PSG eine fabelhafte Saison. Auch wenn nur selten über die volle Zeit auf dem Feld steht, weiß er mit Toren zu begeistern. Sechs Mal netzte er bereits in der Champions League, schon 16 Treffer gelangen in der Liga.

Plötzlich wieder gehypt

Die Besonderheit dessen muss man sich mit folgender Statistik vor Augen führen: Zum ersten Mal seit seiner Zeit in Rennes (also noch vor seinem Dortmund-Wechsel) trifft er in der Liga in einer Saison zweistellig. Kein Wunder, dass Dembele die Heimat derzeit zu Füßen liegt. 2025 hat er bisher in jedem Spiel getroffen, in dem er auf dem Platz stand!

Woran das liegt? Darüber rätselt gerade ganz Fußball-Europa, inklusive der BVB-Fans, die zuletzt von Demebele nur Notiz genommen hatten, wenn er sich einen Skandal leistete. Böse Zungen behaupten, ihm und dem ganzen Pariser Spiel tue es mittlerweile gut, dass Kylian Mbappe in Madrid kickt.

Jetzt gilt es, diese Leistung zu konservieren, damit Ousmane Dembele das Image des ewigen Talents doch noch ablegt.