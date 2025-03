Borussia Dortmund: Fan-Wahnsinn! BVB-Veröffentlichung lässt Anhänger förmlich durchdrehen

Mit seinen Trikots traf Borussia Dortmund in den letzten Jahren wahrlich nicht immer ins Schwarze. Dieses Jahr sorgt vor allem das Cup-Trikot für Kritik und Spott. Nun aber landete der BVB einen Volltreffer.

Das Sondertrikot der Saison 2024/25 lässt die Fans förmlich durchdrehen. Der Retro-Look, angelehnt an den emotionalen Meistertitel vor 30 Jahren, sorgt dafür, dass die Fans Borussia Dortmund regelrecht die Tür einrennen.

Borussia Dortmund: Hype um Sondertrikot

Die neongelben Farben der 90er polarisieren bis heute. „Kult“, rufen die einen, „hässlich“ die anderen. Außer Frage steht aber: Das grelle Gelb steht für eine der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte. In ihm holte man 1997 den Henkelpott nach Dortmund. Noch vorher brach nach 32 mauen Jahren der Meisterfluch. 1995 holte man erst mal seit Ewigkeiten die Schale. Zu diesem Jubiläum gab es nun ein Sondertrikot.

Angelehnt an das Meister-Jersey von vor 30 Jahren haben BVB und Ausrüster Puma das Neongelb zurückgeholt. Die Reaktion der Fans? Unfassbar! Schon bei der Enthüllung des Sondertrikots flippten viele Fans aus (hier mehr dazu). Als es am Freitag (7. März) in den Onlineshop kam, kannten die Anhänger kein Halten mehr. Innerhalb von Minuten bildete sich eine Warteschlange von weit über 100.000 Trikot-Jägern.

Angebot findet reißenden Absatz

Trotz des stolzen Preises von 95 Euro (in Authentic-Version sogar 145) rannten die Fans dem BVB die Bude ein. Nicht nur dort. Auch vor den Fanshops im ganzen Land bildeten sich Schlangen. Im Shop von Ausrüster Puma war das Sondertrikot ebenfalls erhältlich, kostete noch einmal zehn Euro mehr. Dennoch war es innerhalb einer halben Stunde ausverkauft. Im BVB-Onlieshop musste man auch acht Stunden nach Verkaufsstart noch durch eine Warteschlange. Viele Modelle waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausverkauft.

Auch auf dem Platz dürfen die Anhänger das begehrte Trikot bestaunen. Wie Borussia Dortmund verkündete, werden die Spieler es beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) tragen.