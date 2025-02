Borussia Dortmund: Aus dem Nichts! BVB mit großer Verkündung

Nach der 6:0-Gala von Borussia Dortmund bekommen die Fans des Revierklubs gleich den nächsten Grund zur Freude. In den vergangenen Jahren hat der BVB stets ein Sondertrikot pro Saison herausgebracht. So wird es auch in diesem Jahr sein.

Die jeweiligen Sondertrikots von Borussia Dortmund waren für den Klub stets eine gute Einnahmequelle, die Trikots sind immer wieder zu Kassenschlager geworden. Dies erhofft man sich wohl auch in diesem Jahr. Dabei hat man ein Problem aus der Vergangenheit behoben bekommen.

Borussia Dortmund kündigt neues Sondertrikot an

Der BVB und seine Sondertrikots – das hat in den letzten Jahren immer funktioniert. Die treue Fangemeinde haben dem Verein stets die Fanshops eingerannt und sich die Trikots zugelegt. Vor allem für Trikotsammler des BVB ist das stets eine gute Geschichte. Diese können sich nun wohl über ein weiteres Exemplar freuen.

Denn wie der Bundesligist am Mittwoch (26. Februar) bekannt gegeben hat, wird es „bald“ ein weiteres Trikot geben. Die Verkündung kommt aus dem Nichts, ein solcher Schritt hat sich zuvor nicht angekündigt.

Der Dress erscheint in Neon-Gelb mit kleinen schwarzen Akzenten. Das Trikot erinnert ein wenig an das Meistertrikot aus der Saison 1994/95 – pünktlich zum dreißigjährigen Jubiläum dieser grandiosen Saison. Ebenso unklar wie der Verkaufsstart des Sondertrikots. Auch der Preis des Trikots ist noch nicht bekannt.

https://twitter.com/BVB/status/1894673890783195237

BVB verhindert Trikotleak

Fakt ist: Die BVB-Anhänger können den Verkaufsstart gar nicht mehr abwarten. Dass die Fans voller Vorfreude sind, dürfte auch daran liegen, dass vorher nichts zu diesem Trikot bekannt war. In den letzten Jahren wurden die Trikots immer wieder von Internetplattformen geleaked, sodass schon vorher bekannt war, wie das Sondertrikot aussehen wird. Oftmals hat dies die offizielle Verkündung des BVB ein wenig versaut. In diesem Jahr ist der Pottklub dem zuvorgekommen.

Die Fans müssen sich wohl noch ein wenig gedulden, bis sie erneut zuschlagen können. Fakt ist: Auf seine Anhänger kann sich Schwarz-Gelb verlassen. Auch dieses Trikot dürfte erneut zum Kassenschlager werden.