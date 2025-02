BVB: Experte legt sich fest – Fans hören ganz genau hin

Und schon sieht die BVB-Welt wieder rosiger aus! Nach der 6:0-Gala gegen Union Berlin herrscht in Dortmund gute Laune. Endlich konnten die Schwarzgelben sich vorerst aus der Krise schießen und zeigen, dass es doch anders geht, als es in den vergangenen Wochen oft der Fall war.

Die Hoffnung ist jetzt groß, dass es beim BVB wieder aufwärts geht und die lang ersehnte Trendwende endlich geschafft werden kann. Einige Experten glauben tatsächlich daran, dass Neu-Coach Niko Kovac Borussia Dortmund wieder dorthin führen kann, wo der Revierklub auch hingehört.

Schafft der BVB nun die Trendwende?

Es war so, als würde der BVB sich den Frust aus der Seele schießen. Der Leidtragende war Union Berlin, die im Signal-Iduna-Park regelrecht unter die Räder gerieten. Durch den deutlichen Sieg herrscht beim Traditionsklub wieder Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere Rückrunde.

Aber nicht nur in der Liga will Dortmund wieder ganz nach oben, sondern auch in der Champions League so weit wie möglich kommen. Im Achtelfinale geht es gegen die große Überraschung der bisherigen Königsklasse – LOSC Lille.

Geht es nach Lothar Matthäus, wird es „eine Frage der Mentalität“, so der ehemalige Nationalspieler und Sky-Experte, der an den BVB glaubt. „Wenn die Dortmunder die Leistung bringen, die sie in dieser Champions-League-Saison schon einige Male gezeigt haben, kommen sie weiter“, sagt Matthäus der „Bild“.

Guirassy wird entscheidend sein

Matthäus ist sich sicher, dass der BVB das Potenzial dafür hat, Lille auszuschalten und ins Viertelfinale einzuziehen. Dafür könnte besonders ein Spieler wichtig werden: „Dortmund hat den mit zehn Treffern Führenden der Torschützenliste: Serhou Guirassy, der in diesem Duell ein Faktor sein wird.“ Der Angreifer ist in herausragender Form und könnte der entscheidende Spieler im Achtelfinale sein.

Allerdings warnt Matthäus gleichzeitig auch vor der französischen Mannschaft: „Lille hat in der Vorrunde drei von vier Achtelfinalisten geschlagen, nämlich Real, Atlético und Feyenoord.“ Deshalb dürfen Guirassy und Co. den Gegner nicht unterschätzen.