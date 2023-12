Borussia Dortmund: Kehl spricht offen über heißes Transfer-Gerücht – „So ist das“

Borussia Dortmund muss im Winter nachlegen. Das zumindest fordern viele Fans, die auf gleich mehreren Positionen Transfer-Nachholbedarf sehen. Vor der Öffnung des Winter-Fensters kocht die Gerüchteküche bereits hoch – und spuckt heiße Namen aus.

Mit Serhou Guirassy soll der Sensations-Stürmer der Hinrunde auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund stehen (hier mehr). Auf das Gerücht angesprochen spricht Sportdirektor Sebastian Kehl Klartext – und erteilt einem Transfer eine deutliche Absage.

Borussia Dortmund: Kehl erteilt Guirassy-Gerücht Absage

In Köln ein Flop, in Stuttgart eine Sensation: Serhou Guirassy ist der Shootingstar der Saison in der Bundesliga. Der Stürmer trifft wie am Fließband – vor allem dank einer erstaunlichen Effektivität. Klar, dass es nicht lange dauerte, bis Topklubs den Nationalstürmer Guineas auf ihren Wunschzettel schrieben.

Schon im Winter soll Guirassy für eine fixe und überschaubare Ablösesumme wechseln können, ohne dass der VfB ein Mitspracherecht hat. Und plötzlich kursierte auch der Name Borussia Dortmund unter den angeblichen Interessenten. Eigentlich scheint der BVB im Sturmzentrum gut aufgestellt. Terzic hat mit Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko gleich drei Optionen und mit Paris Brunner ein ganz heißes Juwel in den Startlöchern. Dennoch soll Dortmund ein Auge auf Guirassy geworfen haben.

Stimmt das? Vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain wurde Sportdirektor Sebastian Kehl von DAZN auf das Gerücht angesprochen – und wurde sehr deutlich. Kommt Serhou Guirassy im Winter zum BVB? „Nein, im Moment gibt es überhaupt keine Gespräche, weder mit dem Klub noch mit dem Spieler. Ich habe mich selber amüsiert“, sagt Kehl. Viel deutlicher kann eine Transfer-Absage kaum sein.

„So ist das im Moment. Es werden viele Dinge behauptet und wir stehen hier und müssen uns rechtfertigen“, so der Sportdirektor von Borussia Dortmund weiter. „Aber wir leben damit, alles gut.“ Wahrscheinlicher ist da eine Winter-Verpflichtung eines Linksverteidigers. Dort, das gesteht auch Kehl, hat sich die personelle Situation durch die Verletzung von Julian Ryerson weiter verschlechtert, sodass der Markt nach einem geeigneten Kandidaten sondiert wird.