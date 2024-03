Borussia Dortmund: Comeback steht bevor – wird ER nochmal wichtig für den BVB?

Eine bescheidene Saison bei Borussia Dortmund geht bald in die heiße Phase. In der Fußball-Bundesliga wollen sich die Schwarzgelben den vierten Platz sichern, um im kommenden Jahr an der Champions League teilzunehmen. Dort steht auch bald schon das Rückspiel gegen PSV Eindhoven an.

Zu dieser Partie wird Sebastien Haller dann Borussia Dortmund noch nicht zur Verfügung stehen, aber sein Comeback steht bevor. Der Stürmer könnte vor allem zum Endspurt extrem wichtig werden.

Borussia Dortmund: Comeback steht bevor

Das letzte Mal, als Sebastien Haller für Borussia Dortmund auf dem Platz stand, war am 19. Dezember 2023. Der Angreifer wurde beim 1:1-Unentschieden gegen Mainz 05 nach gut einer Stunde für Niclas Füllkrug eingewechselt. Danach aber musste der Ivorer kurz vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Haller zog sich eine Sprunggelenkverletzung zu.

Lesetipp: Borussia Dortmund ist besorgt! Jetzt ist wieder Zittern angesagt

Am Afrika-Cup wenige Wochen später nahm er trotzdem teil und konnte den Titel in seiner Heimat auch gewinnen. Allerdings knickte er beim 2:1-Sieg im Finale gegen Nigeria erneut um. Als er zurück nach Deutschland kam, ergab eine Untersuchung, dass die alte Sprunggelenkverletzung erneut aufgebrochen war. Für Haller bedeutete das die nächste Zwangspause.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Seitdem fällt er aus und arbeitet am Comeback. Geplant ist es, dass Haller erst nach der Länderspielpause Ende März wieder ein Thema für den Spieltagskader von Cheftrainer Edin Terzic sein wird.

Wird Haller für den BVB wieder wichtig?

In den kommenden Tagen soll der Angreifer von Borussia Dortmund wieder ins Lauftraining einsteigen. In rund drei Wochen wollen die Ärzte dann schauen, ob und wann es zum Comeback kommen könnte. Dabei könnte der Stürmer dem BVB extrem wichtig werden.

Direkt nach der Länderspielpause geht es für die Dortmunder gegen den Rekordmeister FC Bayern weiter. Zum Topspiel könnte Haller also wieder eine Option sein. Danach stehen weitere schwierige Partien gegen den VfB Stuttgart, Gladbach und Spitzenreiter Bayer Leverkusen an.

Mehr Nachrichten für dich:

Alles Begegnungen, in denen der BVB unbedingt drei Punkte braucht, um sich den vierten Platz vor RB Leipzig zu schnappen. Ob Haller dann irgendwann seinen ersten Treffer in dieser Saison erzielen wird?