Borussia Dortmund: Krasse Haller-Aussagen! Diese Worte überraschen

Er steckt in seiner ersten sportlichen Krise bei Borussia Dortmund. Für Sebastien Haller läuft es in dieser Saison noch gar nicht. Hatte er in der vergangenen Rückrunde einen beeindruckenden Lauf hingelegt, ist er derzeit noch ohne Treffer.

Schützend wirft sich Trainer Edin Terzic vor seinen Spieler – auch mit Blick auf die schlimme Krebserkrankung aus dem letzten Jahr. Jedoch ist es nun der Stürmer von Borussia Dortmund, der diesbezüglich eine überraschende Aussage trifft.

Borussia Dortmund: Hallers harter Kampf

„Manchmal“, so sagte Terzic kürzlich, „ist es nicht rational zu erklären, was nach einer solchen Erkrankung passiert.“ Auch er weiß nicht, warum sich Haller im Formtief befindet. Doch nachdem dieser Anfang des Jahres sensationell auf den Platz zurückgekehrt war, könnte er die Auswirkungen seiner Krankheit auch jetzt noch spüren.

Für viele Menschen ist Krebs eine der schlimmsten Diagnosen, die es geben kann. Haller bekam sie im Sommer 2022, kurz nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund. Statt mit den neuen Kollegen zu spielen, musste er sich durch Chemo-Therapien und Reha kämpfen.

Überraschende Aussage

Dennoch überrascht er nun mit einer Aussage in der „Sport Bild“. Denn für ihn sei im letzten Jahr nicht die Krebsdiagnose am schmerzhaftesten gewesen – sondern die verpasste Meisterschaft mit dem BVB!

Der Moment, in dem Haller vielleicht die Meisterschaft vergab. Foto: IMAGO/ActionPictures

„Es ist wirklich so“, erklärt Haller, „der verpasste Titel bereitet mir mehr Schmerzen.“ Wenn man krank sei, könne man nichts daran ändern. Man müsse es akzeptieren und da durchgehen. „Aber den Titel hatten wir selbst in der Hand, wir konnten alles selbst beeinflussen.“

Haller, der sich während seiner Erkrankung stets kämpferisch gezeigt hatte, gesteht, dass man im Falle der vergeigten Meisterschaft schmerzhaft akzeptieren müsse, Fehler gemacht zu haben.

Borussia Dortmund: Bitterer Haller-Moment

Dabei denkt er zweifelsfrei auch an seinen verschossenen Elfmeter im Saisonfinale gegen Mainz. Hätte er getroffen, wäre der BVB am Ende vermutlich Meister geworden. So etwas zehre an ihm, sagt Haller. „Man überlegt, was man hätte besser machen können. Ich habe aber vor allem während meiner Krankheit auch gelernt, negative Dinge nicht mehr so sehr an mich ranzulassen.“

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Borussia Dortmund ohne Hallers rasante Genesung und dessen starker Rückrunde nie in diese Position gekommen wäre. Auch deshalb hoffen sie in Dortmund, dass er seine Form schon bald wieder findet.