BVB-Star wird im TV interviewt – plötzlich bricht es aus ihm raus

Aus der Horror-Vorrunde inklusive Trainerentlassung wird der Afrika Cup-Titel! Die Elfenbeinküste stand im Laufe des Turniers schon mehrmals vor dem Aus, immer wieder rettete sich der Gastgeber um BVB-Star Sebastien Haller in die nächste Runde – bis ins große Finale im heimischen Nationalstadion.

Wie auch der gesamte Turnierverlauf war auch das Finalspiel gegen Nigeria eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zur Halbzeit lagen die Elfenbeinküste und Haller noch zurück, dann drehten die Ivorer rund um Haller auf. Letztlich sorgt der Angreifer von Borussia Dortmund selbst für das perfekte Fußballmärchen.

Borussia Dortmund: Elfenbeinküste gewinnt Afrika Cup im eigenen Land

Was ein irres Turnier! Die Elfenbeinküste gewinnt den Afrika Cup vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen Nigeria. Damit krönt das Austragungsland einen Afrika Cup, den so schnell keiner vergessen wird. Mit nur einem Sieg aus drei Spielen rettete man sich in die Endrunde. Dort kam man trotz vieler Rückstände immer wieder zurück.

So auch im Finale. Von Beginn an machten die Gastgeber deutlich, dass man dieses Spiel mit allen Mittel gewinnen möchte. Doch Nigeria ging kurz vor der Pause in Führung und stellte den Spielverlauf so komplett auf den Kopf. Doch wirklich geschockt wirkten die Ivorer nicht.

++ Borussia Dortmund ist allen voraus! BVB verkündet absolute Neuheit ++

Sie machten in Halbzeit zwei da weiter, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten und kamen durch Franck Kessie nach knapp 60 Minuten zum Ausgleich. 20 Minuten später sorgte BVB-Star Haller selbst für die Führung und ließ das Stadion Alassane Ouattara explodieren.

Mega-Erfolg nach langer Leidenszeit

Nachdem Haller sein Team mit seinem Tor im Halbfinale ins Endspiel schoss, sorgte der BVB-Star also für ein ivorisches Fußballmärchen. Haller selbst ließ seinen Emotionen nach Abpfiff freien Lauf. Etwa 18 Monate nach seiner Hodenkrebs-Diagnose schießt er sein Land zum Afrika Cup – was eine unglaubliche Geschichte.

Weitere News:

Haller hat ganz schwierige Monate hinter sich. Der Dortmunder kämpfte sich sehenswert von seiner Krebs-Erkrankung zurück. Doch zu seiner alten Form fand er bisher nicht zurück. Dazu die verpasste Meisterschaft, die der BVB am letzten Spieltag noch aus der Hand gab und ein äußerst bescheidener Saison-Start für Haller.

Nun der Titel mit der Elfenbeinküste! Die Emotionen waren nach dem Abpfiff groß. Im TV-Interview nach dem Spiel, das bei „Sportdigital“ zu sehen war, muss sogar der Reporter schlucken. Daraufhin bricht Haller selbst in Tränen aus, weint in den Armen des TV-Manns. Was für Szenen!