Borussia Dortmund atmet auf: Top-Klub macht Star-Hammer offiziell

Es geht doch! Bei Borussia Dortmund läuft es sportlich wieder. In der Champions League ist der BVB zwar ausgeschieden, doch für die kommende Saison könnte die erneute Teilnahme an der Königsklasse gelingen. Das sah vor einigen Wochen ganz und gar nicht danach aus.

Das dürfte auch für viele Leistungsträger ein Grund sein, um bei Borussia Dortmund zu bleiben. Vor allem Nico Schlotterbeck will der BVB halten, zumal er heiß begehrt ist. Jetzt schauen sowohl der Revierklub als auch der Abwehrstar nach Großbritannien, wo ein Top-Klub eine Hammer-Nachricht verkündete.

Borussia Dortmund schaut nach Liverpool

Vor seiner Verletzung war Nico Schlotterbeck einer der besten Spieler bei Borussia Dortmund. Mit seinen teils überragenden Leistungen machte der Verteidiger natürlich auch auf sich aufmerksam. Die große Belohnung bekam er in der Nationalmannschaft, wo er von DFB-Trainer Julian Nagelsmann immer wieder nominiert wurde und ebenfalls zu den Leistungsträgern gehörte.

Und auch international haben andere Klubs von Schlotterbecks Performance in dieser Saison mitbekommen. So soll unter anderem der FC Liverpool großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Der deutsche Abwehrstar soll beim Bald-Meister die Erbe von Virgil van Dijk antreten – so hieß es jedenfalls noch vor einigen Wochen. Der Niederländer wollte eigentlich den Verein verlassen. Jetzt kam aber die irre Wende.

Van Dijk hat nämlich seinen Vertrag in Liverpool verlängert. „Ich bin sehr glücklich, sehr stolz. Es gibt so viele Emotionen, die mir gerade durch den Kopf gehen, wenn ich darüber spreche. Die Reise, die ich bisher in meiner Karriere gemacht habe, mit zwei weiteren Jahren in diesem Verein zu verlängern, ist unglaublich“, sagt der Kapitän über seine Vertragsverlängerung.

Schlotterbeck-Abgang vom Tisch?

Der Niederländer war damals im Wintertransferfenster der Saison 2017/18 für rund 85 Millionen Euro vom FC Southampton gekommen und trägt damit bereits seit mehr als sieben Jahren das Trikot der Reds. Das wird der 33-Jährige auch in der kommenden Spielzeit. Darf Borussia Dortmund damit aufatmen? Schließlich braucht Liverpool damit keinen weiteren Innenverteidiger.

Zumindest in diesem Sommer wird es wohl zu keinem Wechsel nach Liverpool kommen. Schlotterbeck wird sich aber ohnehin auf sein Comeback konzentrieren. Mit einem Meniskusriss wird er dem BVB noch etwas mehr als ein halbes Jahr fehlen und erst zur neuen Saison wieder zur Verfügung stehen.