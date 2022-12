Borussia Dortmund: Juwel beeindruckt in Asien – ihn sollte jeder BVB-Fan auf dem Zettel haben

Nach zehn Tagen Asien-Reise ist Borussia Dortmund zurück in der Heimat. Mitgebracht hat Trainer Edin Terzic neben kulturellen auch sportliche Eindrücke.

Donyell Malen zählt zu den Gewinnern des Abenteuers – aber nicht nur er. Auch ein Juwel nutzte seine Chance und machte nachhaltig auf sich aufmerksam. Könnte er Borussia Dortmund in einer Problemzone helfen?

Borussia Dortmund: Samuel Bamba macht auf sich aufmerksam

Die erste Belohnung für seine guten Leistungen bekam Samuel Bamba noch in Südostasien. Nach zwei starken Auftritten bei den Tests in Singapur und Malaysia beförderte Trainer Edin Terzic ihn in Vietnam in die Startelf.

Bereits mit 16 war „Sammy“ 2020 in die U19 von Borussia Dortmund hochgezogen worden. Während so mancher Teamkollege seither mit den Profis trainieren, reisen oder gar spielen durfte, musste sich der 18-Jährige bislang gedulden.

Drei Tore, dann Startelf

Auf der BVB-Asiatour bekam er eine Bewährungsprobe. In Abwesenheit der WM-Fahrer und Langzeitverletzten wurde der Kader für den PR-Trip mit Talenten aus U23 und Jugend aufgefüllt. Bamba war einer von ihnen – und darf sich als ein Gewinner der Asien-Reise fühlen.

Doppelpack gegen die Lion City Sailors (7:2), ein dritter Treffer gegen Johir Darul Takzim (4:1) – nur 30-Millionen-Stürmer Donyell Malen traf im Fernen Osten noch häufiger. Dabei war Bamba beide Male nur eingewechselt worden. Folgerichtig durfte er im letzten Spiel gegen die vietnamesische Nationalelf (1:2) erstmals von Beginn an ran.

Seltene Spezies: Ein waschechter Flügelstürmer

Es soll nicht die letzte Belohnung für das Offensivjuwel bleiben, das schon mit neun Jahren zum BVB kam. Größer als je zuvor dürften jetzt die Hoffnungen sein, den Schritt zu den Profis gehen zu dürfen. Wie berechtigt sie sind, weiß natürlich nur Edin Terzic. Fakt ist: Als Flügelstürmer ist er auf einer Position zuhause, die bei Borussia Dortmund seit Jahren chronisch unterbesetzt ist.

Mit Giovanni Reyna, Julian Brandt, Donyell Malen und Karim Adeyemi sind die Flügel beim BVB fast immer mit Spielern besetzt, die eigentlich auf anderen Positionen beheimatet sind. Zudem hat Thorgan Hazard, neben Jamie Bynoe-Gittens der einzige „waschechte“ Flügelstürmer, anscheinend eine neue Berufung als Linksverteidiger gefunden.

Das Loch mutig mit einem Talent aus dem eigenen Nachwuchs zu stopfen und Samuel Bamba sein Profi-Debüt zu schenken, – das würde zum Weg von Borussia Dortmund passen. „Wir sind bekannt dafür, dass wir Talenten immer eine Bühne geben. Sie können sich hier präsentieren und zeigen, wo sie stehen und wo sie hinwollen.“ Terzics Worte in Singapur können ein erster Hinweis sein.