Borussia Dortmund: Transfer-Hammer! BVB-Star bestätigt Angebot – dieser Klub will ihn haben

Mit nur zwei nominellen „Sechsern“ geht Borussia Dortmund in die neue Saison. Nun soll einer der beiden auch noch abgeworben werden. Wie Salih Özcan nun selbst bestätigte, liegt ihm ein Angebot vor.

Galatasaray Istanbul will den Defensivspieler von Borussia Dortmund verpflichten. Das Gerücht war zuvor bereits durchgesickert. Würde der 25-Jährige gehen, müsste der BVB noch einmal aktiv werden. Wird er aber nicht.

Borussia Dortmund: Özcan bestätigt Transfer-Angebot

Sein erstes Jahr in Schwarzgelb war durchwachsen, in der neuen Saison ist er noch ohne Einsatzminute. Jetzt musste sich Salih Özcan mit einem möglichen Abgang vom BVB beschäftigen. Nicht, weil Kehl ihn loswerden will. Sondern weil Galatasaray ihn gerne hätte.

Der türkische Nationalspieler selbst bestätigte jetzt gegenüber „Sky“, dass ihm ein Angebot des Süper-Lig-Rekordmeisters vorliegt. „Das Angebot kam, sie haben bei meinem Berater angerufen. Galatasaray ist ein großer Verein, generell einer der größten in der Türkei“, verrät er. Dann aber stellt er klar: Ein Wechsel kommt für ihn derzeit nicht in Frage. Egal wohin.

Verlässt Özcan den BVB? „Auf keinen Fall“

„Ich bin voll fokussiert auf die Saison hier, habe noch drei Jahre Vertrag. Was die Zukunft bringt, muss man sehen. Aber ich bin voll zufrieden hier und der Fokus bleibt jetzt Borussia Dortmund. Ich denke nicht, dass bis zum 1. September etwas passiert, auf keinen Fall“, sagt Özcan.

Bleibt die Frage, wann der 25-Jährige bei Borussia Dortmund endlich wieder ran darf. Emre Can ist als Kapitän auf der „Sechs“ gesetzt, im Mittelfeldzentrum sind mit Marcel Sabitzer und Felix Nmecha zwei starke Konkurrenten hinzugekommen. Bleibt Özcan hintenan, könnte im Winter der nächste Gala-Anlauf folgen.