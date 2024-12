Borussia Dortmund: Kurz vor Jahreswechsel – Sahin verkündet frohe Botschaft

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und für Borussia Dortmund steht noch ein wichtiges Spiel an. Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen soll beim VfL Wolfsburg am Sonntag (22. Dezember, 17.30 Uhr) unbedingt wieder ein Sieg her.

In den vergangenen Spielen musste Cheftrainer Nuri Sahin auf einige Stammkräfte bei Borussia Dortmund verzichten. Kurz vor dem Jahresabschluss verkündet der BVB-Coach aber endlich mal gute Nachrichten.

Borussia Dortmund: Rückkehrer gegen Wolfsburg

Das letzte Mal, als Borussia Dortmund in der Bundesliga drei Punkte holen konnte, liegt schon lange zurück. Am 23. November siegte der BVB mit 4:0 gegen den SC Freiburg. Danach folgten drei Unentschieden – jedes Mal ging die Partie 1:1 aus. Gegen den FC Bayern, gegen Borussia Mönchengladbach und gegen die TSG Hoffenheim.

Auch interessant: Paris Brunner: Ex-BVB-Juwel plötzlich der gefeierte Held – kommt es jetzt zur großen Wende?

In allen drei Partien ging der Revierklub in Führung, kassierte dann immer recht spät den Ausgleich. Nun soll gegen Wolfsburg wieder ein Sieg her. Das Problem: Das Spiel ist auswärts und bei einem Gegner, gegen den im Pokal das Aus folgte. Im Sechszehntelfinale verlor der BVB mit 0:1 nach Verlängerung bei den Wolfsburgern. Jetzt soll die Revanche her.

Und dafür hat Sahin endlich gute Nachrichten zu verkünden. Julian Brandt und Waldemar Anton stehen dem BVB-Coach wieder zur Verfügung. Yan Couto musste gegen Hoffenheim verletzt vom Platz, kann aber gegen Wolfsburg ebenfalls wieder auflaufen.

Bangen um Ryerson

Doch so schön diese drei Meldungen für Borussia Dortmund auch sind, muss Sahin um einen Star bangen. „Julian Ryerson ist wieder im Aufbautraining. Da wollen wir dann abwarten, wie er auf die Belastung reagiert und werden dann entscheiden“, so der BVB-Trainer.

Mehr Nachrichten für dich:

Ryerson musste gegen Barcelona (2:3) wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der BVB konnte zuletzt Entwarnung geben. Ob er gegen Wolfsburg spielen kann, wird sich dann zeigen. Sichere Ausfälle sind Niklas Süle und Filipo Mane, die Sahin weiterhin nicht zur Verfügung stehen werden.