Borussia Dortmund: Bleibt Sahin weiter Trainer? Ricken lässt aufhorchen

Die Luft für Nuri Sahin bei Borussia Dortmund wird immer dünner. Gegen den FC Bologna setzte es für den BVB die vierte Niederlage in Folge. Schon seit Wochen wird über die Zukunft des Cheftrainers spekuliert. Allzu viele Argumente hat er mittlerweile nicht mehr.

Schon am Samstag ist Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga gegen Werder Bremen (25. Januar, 15.30 Uhr) gefordert. Sitzt Sahin da noch auf der Trainerbank? BVB-Boss Lars Ricken erklärte nach dem Bologna-Spiel, wie der Klub jetzt vorgehen wird.

Borussia Dortmund: Sahin gegen Bremen auf der Bank?

Es musste ein Sieg gegen Bologna her. Lange sah es auch für Borussia Dortmund gut aus. Doch in der Schlussphase folgte ein Doppelschlag der Italiener. Der BVB war geschockt und am Boden. Dann setze es die bereits vierte Niederlage in Folge.

Für Nuri Sahin, der ohnehin schon seit Wochen in der Kritik steht, sieht es nun ganz und gar nicht gut aus. Nach der Frankfurt-Pleite bekam er noch Rückendeckung. Wie sieht es jetzt aus? Lars Ricken war nach dem Bologna-Spiel bei Amazon Prime Video zu Gast und wurde natürlich nach der Zukunft des Coaches gefragt.

Der Trainerfrage weichte der BVB-Boss allerdings clever aus. Der 48-Jährige äußerte sich nach dem Spiel wie folgt zu dem Auftritt. „Wir haben heute ein Spiel gesehen, wo jeder Zweikampf zählt. Friss oder stirb. Das haben wir heute nicht gemacht. Am Ende sind es zwei unglückliche Gegentore, aber eine verdiente Niederlage. Wir haben uns auch nicht viele Torchancen erspielt“, so Ricken.

Ricken lässt aufhorchen

Und wie sieht es bei Nuri Sahin aus? Sitzt er gegen Bremen auf der Bank? „Meine Erwartungshaltung war klar nach Frankfurt: Wir brauchen Siege“, erklärt der Boss von Borussia Dortmund. Den gab es in Bologna nicht.

Ricken weiter: „Ich hab ein sehr vertrauensvolles und gutes Verhältnis zur Nuri Sahin, aber meine Aussagen stehen. Wir werden nicht aus der Emotion heraus handeln. Wir fahren morgen nach Hause und werden uns dann alle in Ruhe besprechen und schauen, was das Beste für Borussia Dortmund ist“.

Die Entscheidung fällt also erst am Mittwoch (22. Januar), wenn alle wieder in der Revierstadt sind. Dann wird sich auch zeigen, ob mit Sahin weitergemacht wird oder nicht.