Borussia Dortmund: Knallhart-Abrechnung mit BVB-Star – „Muss das sein?“

Erst Unruhe und dann eine heftige Klatsche: Bei Borussia Dortmund hat man sich definitiv einen anderen Saisonstart erhofft. Gegen den VfB Stuttgart wurde der BVB mit 1:5 regelrecht aus dem Stadion geschossen.

Dann wäre da auch noch die Diskussion um Marcel Sabitzer, dessen Aussagen für reichlich Wirbel bei Borussia Dortmund gesorgt haben. Jetzt schlägt ein Experte Alarm und warnt den BVB.

Borussia Dortmund: Knallhart-Abrechnung mit BVB-Star

Seit einigen Tagen bestimmt Marcel Sabitzer die Schlagzeilen bei Borussia Dortmund. Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League beim FC Brügge wurde der Österreicher deutlich: Er will lieber auf der „Sechs“ spielen, statt auf Rechtsaußen eingesetzt zu werden. Eine Ansage an Cheftrainer Nuri Sahin, der wiederum seinem Profi versprach, ihn auch auf seiner Lieblingsposition einzusetzen.

Gegen Stuttgart spielte Sabitzer erneut auf dem Rechtsaußen. Es war eine von vielen Entscheidungen von Sahin, die wieder mal für Aufsehen sorge. Experte Didi Hamann sprach in der Sendung „Sky90“ jetzt Klartext. Der ehemalige Fußballer hat wenig Verständnis für Sabitzer.

„Er hat ja auch in der österreichischen Nationalmannschaft eine andere Position gespielt. Solch ein Kommentar so früh in der Saison, noch dazu bei einem Sieg – muss das sein? Ich verstehe das nicht“, sagt Hamann.

Spieler haben zu viel Macht

Hamann warnte Borussia Dortmund, dass die Spieler bereits in der vergangenen Saison „zu viel Macht gehabt“ hätten. So wurde unter anderem Edin Terzic entlassen, obwohl er ins Champions-League-Finale kam. Ein möglicher Grund für seinen BVB-Aus soll Kritik von Mats Hummels gewesen sein. Hamann betont: „Du musst doch als Verein die Entscheidungshoheit haben.“

Die Sorge ist jetzt groß, dass Sabitzers Positions-Zoff weiter hohe Wellen schlagen könnte. Hamanns richtet anschließend deutliche Worte an den Revierklub: „Die Ergebnisse waren okay bislang. Der Fußball war nicht gut – bis auf eine Halbzeit gegen Heidenheim. Jetzt verlierst du 1:5 und die Diskussion kommt automatisch. Der Verein muss schon vorsichtig sein und die Mannschaft und einzelne Spieler im Zaum halten.“

Nach der 1:5-Klatsche hat Borussia Dortmund im kleinen Derby gegen den VfL Bochum am Freitag die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Bei der nächsten Enttäuschung könnte es ansonsten richtig ungemütlich werden.