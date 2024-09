Borussia Dortmund ließ ihn ziehen: Ex-Juwel „der beste 19-Jährige, den wir haben“

Borussia Dortmund musste in seiner jüngeren Vereinsgeschichte schon so einige schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Spieler wie Jude Bellingham oder Erling Haaland schafften es nach ihrer Zeit beim BVB an die Weltspitze des Fußballs.

In diesem Sommer war es dann erneut Jadon Sancho, der Borussia Dortmund bereits zum zweiten Mal den Rücken kehrte. Doch neben dem Engländer verließ noch ein weiteres Talent den Revierklub – bei seinem neuen Verein blüht er nun auf!

Borussia Dortmund: Tom Rothe schlägt bei Union Berlin voll ein

Für knapp fünf Millionen Euro wechselte Tom Rothe im Sommer den Besitzer. Nach insgesamt drei Jahren beim BVB zog es den 19-Jährigen auf eigenen Wunsch für knapp fünf Millionen Euro zu Union Berlin. Der Linksverteidiger erhoffte sich in der Hauptstadt vor allem mehr Spielzeit. Die bekommt er nun – und blüht dabei auf. Am vergangenen Spieltag erzielte er gegen Hoffenheim sogar sein erstes Tor für die Berliner.

Auch interessant: Borussia Dortmund offenbart eklatante Schwäche – DAS muss Sahin zwingend in den Griff bekommen

Auch deswegen kommt Union-Präsident Dirk Zingler aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Tom wird der zukünftige linke Außenverteidiger in der Nationalmannschaft sein. Er ist der beste 19-Jährige, den wir auf dieser Position haben. Wenn er sich weiterentwickelt, wird er auch von unseren Nationaltrainern gesehen werden“, so Zingler gegenüber „Sky“. Allerdings hat Borussia Dortmund wohl ein Ass im Ärmel.

BVB wohl mit Rückkaufklausel für Rothe

Denn wie der Pay-TV-Sender weiter berichtet, soll der BVB nicht nur eine Rückkaufklausel für Tom Rothe besitzen, sondern auch ein sogenanntes Matching Right. Das bedeutet, dass die Dortmunder Verantwortlichen bei jedem Angebot für den 19-Jährigen die Chance haben, mit der Offerte gleichzuziehen. Die Rückkaufklausel für den Spieler soll derweil bei rund zehn Millionen Euro liegen.

Langfristig könnte sich das für Borussia Dortmund auszahlen. Denn sollte Rothe tatsächlich weiter in Berlin durchstarten und das Interesse anderer Vereine auf sich ziehen, hätte der BVB einen entscheidenden Verhandlungsvorteil. Jedoch bleibt final abzuwarten, ob Rothes Formkurve tatsächlich weiter so steil nach oben geht.