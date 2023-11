Lähmendes Entsetzen! Ex-BVB-Star aus allen Träumen gerissen

Der Abgang von Borussia Dortmund war unwürdig, der nächste Schritt schien ein Volltreffer. Nach einem Jahr BVB-Tribüne blühte Roman Bürki in den USA auf und wurde in Rekordzeit zum Fanliebling.

Doch nicht nur das: Sein neu gegründetes Team legte in der MLS einen Raketenstart hin und galt in der ersten Saison der Klubgeschichte plötzlich als Titelfavorit. Bis jetzt. Denn in den Playoffs war sofort Schluss. Beim Ex-Keeper von Borussia Dortmund und seinem Team herrscht ein Schockzustand.

Ex-BVB-Star Roman Bürki im Tal der Tränen

Es war die erste MLS-Saison überhaupt für St. Louis City – und der Klub erreichte, was noch nie einem US-Fußballverein gelungen war. Nach einer magischen Regular Season beendete das Team die Saison als Sieger der Western Conference. Einen erheblichen Anteil, daran bestand kein Zweifel, hatte Roman Bürki. Er wurde schnell zum Liebling der Fans und von Sportchef Lutz Pfannenstiel erst kürzlich als „bester MLS-Torwart aller Zeiten“ geadelt.

Führt das Märchen den Ex-BVB-Keeper direkt zum ersten Meistertitel? Nicht wenige hatten zum Start der Playoffs auf St. Louis gewettet. Doch jetzt herrscht lähmendes Entsetzen. Eigentlich stand den Siegern der beiden Conferences in der ersten Runde ein Freilos zu. Doch kurz vor dem Playoff-Start änderte die MLS die Regeln – und es kam, wie es kommen musste.

Der Tabellen-Achte Sporting Kansas City warf Bürki und St. Louis in der 1. Playoff-Runde raus. Im Modus „Best of Three“ reichten dem Team sogar zwei Spiele. Mit zwei Niederlagen in Folge platzten nach einer überragenden Saison alle Träume schon an der ersten Station.

Ob so eine Chance wiederkommt? Neben Los Angeles FC, das auf die Titelverteidigung lauert, wird mit Messis Inter Miami ein weiteres Team an die Spitze streben. Auch Cincinnati und Seattle gelten als Topteams.