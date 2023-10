Borussia Dortmund: Juwel ist unzufrieden – folgt bald der bittere Abgang?

In den Jugendteams hat Borussia Dortmund zahlreiche Talente, die irgendwann mal den Sprung zu den Profis schaffen wollen. Dabei haben sie auch die Karrieren von Mario Götze, Erling Haaland oder Jude Bellingham im Blick, die zu absoluten Top-Stars wurden.

Doch bei einem Talent von Borussia Dortmund ist die Geduld wohl am Ende. Schon im Sommer kursierten Gerüchte über einen möglichen Abschied. In der kommenden Winter-Transferperiode könnte es so weit sein.

Borussia Dortmund: Juwel ist unzufrieden

Ohne Frage: Er ist eins der talentiertesten Stürmer bei Borussia Dortmund und zeigt das auch immer wieder in der U19: Julian Rijkhoff. Um den Youngster gab es in den vergangenen Monaten Aufregung, weil der Niederländer wohl über einen Wechsel nachdenkt. Mit der aktuellen Situation beim BVB ist Rijkhoff nämlich nicht zufrieden. Er will gerne zu den Profis hochgezogen werden.

Nun soll es laut „Ruhr Nachrichten“ ein Treffen zwischen Rijkhoff, seinem Berater und den BVB-Bossen gegeben haben. Dabei wurde seine Zukunft beim deutschen Vizemeister thematisiert. Während solche Gespräche meistens für beide Seiten positiv enden, heißt es, dass es in dem Fall anders ausgegangen sei. Es sei „gut möglich“, dass Rijkhoff die Dortmunder im Winter verlässt.

Rijkhoff vor Abschied?

Es wäre ein bitterer Abgang, wenn es denn so weit kommen sollte. Der 18-Jährige will unbedingt zur ersten Mannschaft, war sogar in der Vorbereitung dabei. Allerdings hatte Cheftrainer Edin Terzic andere Pläne und schickte ihn zur Reservemannschaft in die 3. Liga. Dort hatte er aber kaum Einsätze, weshalb er ab Mitte September bei der U19 aufläuft.

Einem aufstrebendem Talent gefällt so etwas natürlich nicht. Im Winter werden er und sein Berater dann wohl nach einer neuen Aufgabe schauen. Sollte sich die Situation bis dahin nicht geändert haben, wäre das Kapitel BVB für das niederländische Juwel beendet – und das ohne einen Einsatz für die Profis.