RB Leipzig – BVB: Schock für Terzic! DAS kann Dortmund vor PSG gar nicht gebrauchen

Das kann Borussia Dortmund echt nicht gebrauchen! In den kommenden Wochen hat der BVB einige Hammer-Spiele vor sich – darunter die Halbfinal-Duelle in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Umso bitterer ist nun der Schock aus dem Spiel gegen RB Leipzig.

Kurz nach dem Seitenwechsel zwischen RB Leipzig und dem BVB lag plötzlich Mats Hummels auf dem Boden. Der Innenverteidiger musste schließlich raus. Die Sorgenfalten bei Cheftrainer Edin Terzic werden immer größer.

RB Leipzig – BVB: Hummels-Schock

Das letzte Mal, als Mats Hummels für den BVB nicht auf dem Platz stand, liegt schon eine Weile zurück. Anfang März gegen Union Berlin (2:0) war das der Fall. Seitdem spielte der Routinier immer – so auch gegen RB Leipzig am Samstag (27. April). Schließlich wollen die Dortmunder in der Tabelle den vierten Platz, wo aktuell die Leipziger rangieren.

Doch nach 51 Minuten war die Partie für Hummels in der RB-Arena plötzlich beendet. Der 35-Jährige lag nach einer Grätsche gegen Xavi Simons plötzlich auf dem Boden und musste anschließend ausgewechselt werden. Für ihn kam Niklas Süle in die Partie. Beim Dortmunder Anhang herrschte Schockstarre. Ob es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme oder um eine Verletzung handele, ist derzeit unklar.

Sorgenfalten bei Terzic werden größer

Die Sorgenfalten bei BVB-Coach Edin Terzic werden immer größer. Gegen RB Leipzig hatte der Cheftrainer bereits einige Wechsel vornehmen müssen – allerdings nicht aus Verletzungsgründen. Nun werden er und jeder bei Borussia Dortmund hoffen, dass es sich nicht um etwas Schlimmeres bei Hummels handelt.

Schon vor der Partie in Leipzig gab es große Sorgen um den wohl aktuell formstärksten Dortmunder Marcel Sabitzer. Der Österreicher musste das Training unter der Woche abbrechen, stand gegen Leipzig nicht in der Startelf. Vermutlich wurde er nur für die Partie am Dienstag gegen PSG im Halbfinal-Hinspiel geschont.