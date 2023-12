Borussia Dortmund: Fans haben genug – folgt jetzt der große Knall?

Sportlich verlief die Begegnung gegen RB Leipzig alles andere als erfolgreich. Borussia Dortmund ist auch gegen das dritte Bundesliga-Spitzenteam in Folge ohne große Chance. Die 2:3-Niederlage (hier mehr dazu) verfestigt den Anblick in der Tabelle, dass der BVB aktuell nicht zur Top-4 gehört.

Doch es gab noch ein anderes Thema, welches die Fans von Borussia Dortmund aktuell mehr als alles andere beschäftigt. Das Thema Investorensuche bei der DFL bleibt ein heikles. Einmal mehr stellt die Südtribüne ihre Abneigung zur Schau.

Borussia Dortmund: Investor-Abstimmung

Am Montag wird es spannend. Nachdem eine erste Abstimmung schon im Mai scheiterte, probiert es die DFL jetzt einfach nochmal. Mit leicht überarbeitetem Konzept will man nun die nötige Zweidrittelmehrheit bei den 36 Bundes- und Zweiligateams erreichen.

Auch spannend: BVB – RB Leipzig eskaliert gleich zu Beginn: Verwirrung schlägt in blanke Wut um

Den organisierten Fanszenen sind diese Pläne seit Langem ein Dorn im Auge. Beinahe wöchentlich gibt es Protestplakate in den deutschen Stadien – und so natürlich auch bei Borussia Dortmund. Mit der anstehenden Abstimmung legte die Südtribüne gegen Leipzig nochmal nach.

„Hört auf die Stimmen der Fans“

Zahlreiche Banner schmückten zu Beginn der zweiten Halbzeit die „Süd“ – die Message war aber bei allen gleich. „Auch in Runde 2: Nein zu Investoren“, „Nachhaltige Lösungen statt Wetten auf die Zukunft“ oder „11.12.2023 – es bleibt beim Nein“ war unter anderem zu lesen.

Zahlreiche Plakate schmückten die Südtribüne. Foto: IMAGO/Treese

Auch eindringliche Warnungen an die Entscheider waren dabei: „Hört auf die Stimmen der Fans: keine Investoren in der DFL.“ Ist die Abstimmung erfolgreich, kann ein Investor eine Minderheitsbeteiligung an den Erlösen der Vermarktungsrechte der beiden Top-Ligen erwerben.

Borussia Dortmund: Wie stimmen die Klubs?

Dass Borussia Dortmund als Verein für die Investoren stimmt, ist quasi sicher. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke treibt den Plan als DFL-Boss schließlich selbst voran – zum Missfallen der Fans.

Weitere News bekommst du hier:

Andere Vereine sind sich noch uneins. Unter der Woche verkündete beispielsweise Dortmunds Erzrivale Schalke, nun auch für den Investoreinstieg zu sein. Sollte die Abstimmung am Montag positiv sein, droht die Eskalation mit den Fans.