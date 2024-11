Borussia Dortmund – RB Leipzig: Passiert es endlich? ER wird zum gefeierten Helden

Groooooßes Aufatmen bei Borussia Dortmund! Nach drei heftigen und bitteren Niederlagen in Folge ist dem BVB endlich der Befreiungsschlag gelungen. Die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin holt sich drei wichtige Punkte gegen RB Leipzig.

Anders als zu einigen Partien in dieser Saison hat Borussia Dortmund tatsächlich aus einem Rückstand noch gegen RB Leipzig gewonnen. Dabei wird vor allem ein Star von den BVB-Fans gefeiert.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Gelingt endlich der Durchbruch?

2:5 gegen Real Madrid, 1:2 gegen den FC Augsburg und 0:1 gegen den VfL Wolfsburg: Das waren die Pleiten von Borussia Dortmund in den vergangenen zehn Tagen. Auch gegen RB Leipzig standen die Vorzeichen nicht gut. Doch ein bärenstarker BVB überraschte die Bundesliga!

Auch interessant: Borussia Dortmund zittert schon! Es droht Ungemach

Nach 27 Minuten kassierte das Sahin-Team noch den 0:1-Rückstand durch Benjamin Sesko. Doch die Schwarzgelben brauchten nicht lange und kamen durch Neuzugang Maximilian Beier zurück. Es war der erste Treffer des 30-Millionen-Neuzugangs für den BVB.

Generell machte Beier einen guten Eindruck gegen die Leipziger, war im Spiel nach vorne immer wieder gefährlich und bereitete auch einige gute Chancen vor. Nach dem Seitenwechsel war es dann wieder Beier, der im Mittelpunkt stand.

Fans feiern Beier

In der 65. Minute holte sich Beier den Ball an der rechten Seitenlinie und flankte in den Strafraum. Dort stieg Guirassy hoch und köpfte zum 2:1 für Borussia Dortmund ein, RB Leipzig war geschockt. Die Fans hoffen jetzt sehr darauf, dass bei Beier endlich der Knoten geplatzt ist. In den sozialen Medien gab es lobende Worte für den 22-Jährigen.

„Starkes Spiel von Maxi! Genau das wollen wir so sehen“, „Spieler des Abends! Richtig gut gemacht“ und „Der ist wie ausgewechselt irgendwie. Hoffentlich kann der jetzt genauso weitermachen“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt soll es bei Beier genauso weitergehen. Die nächste Möglichkeit bietet sich dafür schon am Dienstag (5. November) in der Champions League, wenn Sturm Graz zu Gast ist.