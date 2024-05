Borussia Dortmund bei RB Leipzig beraubt? DFB wird nach Fan-Wut deutlich

Borussia Dortmund holte sich in Leipzig eine verdiente Schlappe ab. Doch nach dem 1:4 brodelte plötzlich noch einmal eine hitzige Diskussion hoch. Ist der BVB beraubt worden?

Das Bild einer vermeintlichen Abseitsstellung vor dem Leipziger Ausgleich sorgte unter den Fans von Borussia Dortmund für Wirbel. Von einem „surrealen Fehler“ ist sogar die Rede. DER WESTEN fragte beim DFB nach – und erhielt eine eindeutige Antwort.

Borussia Dortmund: Leipziger Ausgleich irregulär?

Gerade erst hatte Jadon Sancho mit einem Traum-Schlenzer seinen BVB in Führung gebracht, da kehrte die Ernüchterung zurück. Drei Minuten nach dem 1:0 klingelte es auf der anderen Seite. Dortmund schien zunächst mit dem Schrecken davonzukommen. Das Tor von Lois Openda wurde wegen einer Abseitsstellung von Assistgeber Xavi Simos zurückgepfiffen. Doch dann schaltete sich der VAR ein. Treffer regulär – Tor zählt. Der Anfang vom Untergang des BVB im Zentralstadion.

+++ Borussia Dortmund: Doppelmoral! Ex-Star macht BVB heftige Vorwürfe +++

Genau diese Szene sorgte nach dem Spiel aber wieder für Diskussionen. Ein Standbild legte einen krassen Videoschiri-Fehler nahe. War Xavi etwa doch im Abseits und das Tor hätte nicht zählen dürfen? „Football Offides“, ein Twitter-Kanal, der Abseitsstellungen hinterfragt, sprach sogar von einem „surrealen Fehler des deutschen VAR“. Dort heißt es: „Xavi Simons, der Vorlagengeber, stand eindeutig im Abseits.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DFB: „Abseitsstellung liegt hier nicht vor“

Das „Beweisfoto“ darunter zeigt Xavis Schulter in der verbotenen Zone. Es ließ viele Fans von Borussia Dortmund kochen. Sie witterten einen Skandal, erste Rufe nach einem Einspruch wurden laut. Lag der VAR in dieser so wichtigen Entscheidung wirklich daneben? DER WESTEN fragte beim DFB nach.

Das Standbild, das der VAR für seine Entscheidung nutzte. Foto: DFB

Schiedsrichter-Sprecher Alexander Feuerherdt stellt klipp und klar: „Eine Abseitsstellung liegt hier nicht vor, denn diese wird durch den Fuß des BVB-Spielers oben aufgehoben.“ Wieder gibt es ein Beweisbild. „Der Screenshot aus dem VAC, wie er bei der Überprüfung der Entscheidung angefertigt und auch an den Ü-Wagen ausgespielt wurde“, erklärt der Schiri-Sprecher. „Das Lot (senkrechte gelbe Linie) ist an der Schulter von Xavi angelegt, weil das der Körperteil ist, der der Torlinie am nächsten ist.“

Auch spannend:

Auch in diesem Foto ist zu sehen: Die Entscheidung ist extrem knapp. Eine Fehlentscheidung des VAR gab es bei RB Leipzig – Borussia Dortmund aber offenbar nicht – geschweige denn einen „surrealen Fehler“.