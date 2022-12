Borussia Dortmund: Star blüht plötzlich auf – wirft der BVB seine Pläne über den Haufen?

In der abgelaufenen Hinrunde konnte Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund nur selten glänzen. Zuletzt deutete alles daraufhin, dass die BVB-Verantwortlichen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Linksverteidiger nicht verlängern wollen.

Nun zeigt Raphael Guerreiro allerdings für Portugal bei der WM 2022 bislang sehr ordentliche Leistungen. Die könnten die Pläne von Borussia Dortmund über den Haufen werfen.

Borussia Dortmund: Guerreiro überzeugt bei WM

Bei der portugiesischen Nationalmannschaft überzeugt Raphael Guerreiro derzeit auf ganzer Linie. Nach drei Einsätzen im Trikot des Europameisters von 2016 steht der Linksverteidiger bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nun bei einem Tor und zwei Vorlagen. Besonders ansprechend war die Leistung des 28-Jährigen im Achtelfinale gegen die Schweiz.

Diese guten Auftritte könnten die Pläne des BVB nun über den Haufen werfen. Ursprünglich war es laut diversen Medienberichten nämlich angedacht, dass der Vertrag von Guerreiro in Dortmund nicht verlängert wird. Zu viele durchwachsene Leistungen zusammen mit der enormen Verletzungsanfälligkeit des Defensivspielers haben die Verantwortlichen zu diesem Entschluss gebracht. Nun könnten Sebastian Kehl und Co. umdenken. Sollte der Portugiese die Leistungen regelmäßig in der Bundesliga abrufen, könnte er nochmal eine echte Verstärkung für die Borussen werden. Dann wird der BVB auch sicher wieder ernsthaft über eine Vertragsverlängerung nachdenken.

Borussia Dortmund: Umdenken bei Guerreiro?

Andererseits könnten die guten Auftritte des BVB-Stars auch dazu führen, dass der Verteidiger einen noch größeren Markt bekommt. Die Vertreter von so gut wie alle Klubs blicken derzeit nach Katar, um Ausschau nach potenziellen Neuverpflichtungen zu halten.

Möglicherweise wittert der ein oder andere Verein ein Schnäppchen und könnte ein Angebot im Winter für Guerreiro abgeben. Dann können sich die BVB-Verantwortlichen entscheiden: Entweder sie verkaufen ihn im Januar, sie verlängern seinen Vertrag oder sie lassen ihn ablösefrei im Sommer ziehen.