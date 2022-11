Borussia Dortmund: Star vor ungewisser Zukunft – verlässt ER den BVB im Winter?

Schon im vergangenen Sommer galt Raphael Guerreiro als ein möglicher Abgangskandidat bei Borussia Dortmund. Die inkonstanten Leistungen des Portugiesen lassen die Verantwortlichen des BVB zweifeln, ob eine Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen wirklich das Richtige ist, heißt es.

Aus diesem Grund läuft das Arbeitspapier des Linksverteidigers von Borussia Dortmund immer noch im kommenden Sommer aus. Sollte dies so bleiben, wäre der Winter die letzte Möglichkeit nochmal eine Ablöse mit dem Portugiesen zu generieren. Im Januar könnte er die Dortmunder deswegen verlassen. Es soll sogar schon Interessenten geben.

Borussia Dortmund: Guerreiro könnte den BVB im Winter verlassen

Wie „TeamTalk“ berichtet, soll Leeds United großes Interesse an Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund haben. Der Premier-League-Klub soll den Linksverteidiger gerne schon im Winter verpflichten wollen und dabei auf ein Schnäppchen mit dem Portugiesen hoffen. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des Verteidigers derzeit bei 20 Millionen Euro.

Ebenso soll auch Juventus Turin Interesse an Guerreiro haben. Laut der spanischen Sportzeitung „AS“ hat der italienische Klub eine sehr hohe Meinung vom Linksverteidiger der Dortmunder. Die Verantwortlichen des Turiner-Klubs suchen wohl derzeit nach einem Nachfolger für Alex Sandro, welcher wohl keinen neuen Vertrag beim Klub erhält. Ob die Bianconeri auch schon im Winter Interesse an Guerreiro bekunden, ist allerdings offen.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Guerreiro?

Auch ein knappes halbes Jahr vor Vertragsende ist die Zukunft des Linksverteidigers beim BVB immer noch nicht geklärt. Obwohl der Portugiese in der Champions League regelmäßig gute Leistungen zeigt, läuft er in der Bundesliga nur selten zur Höchstform auf. Dieser Fakt, zusammen mit der Verletzungsanfälligkeit des Spielers, lassen die BVB-Verantwortlichen an der Sinnhaftigkeit einer Vertragsverlängerung zweifeln.

Der Portugiese selbst fühlt sich diversen Medienberichten zufolge nach sehr wohl in Dortmund und würde den Vertrag gerne verlängern. Sollte ihm allerdings signalisiert werden, dass er keine Zukunft mehr beim BVB hat, könnte er eventuell schon im Winter den Sprung zu einem anderen Klub wagen. Sollte dies passieren, könnte der Bundesligist nochmal eine Ablöse erzielen und diese in einen neuen Abwehrmann auf der linken Seite investieren. Im Winter sind die Möglichkeiten dafür allerdings begrenzt.