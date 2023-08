Borussia Dortmund: Pfiffe im Stadion? Terzic spricht Klartext

Ein knappes 1:0 gegen den 1. FC Köln, ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum: Borussia Dortmund ist mit vier Punkten in die neue Saison gestartet, hätte aber gerne die sechs Zähler gehabt.

In beiden Spielen gab es für Borussia Dortmund leise Pfiffe der Fans, die mit der Leistung der Mannschaft gar nicht einverstanden waren. Cheftrainer Edin Terzic spricht vor der nächsten Partie Klartext.

Borussia Dortmund: Pfiffe im Stadion?

Die Erlösung folgte in der 88. Minute, als Donyell Malen gegen den 1. FC Köln die ersten drei Punkte bescherte. Dabei gab es leise Pfiffe der Fans, die mit dem langsamen Spiel des Vizemeisters nicht einverstanden waren. Auch gegen den VfL Bochum (1:1) waren die mitgereisten Anhänger nicht zufrieden.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Doppel-Hammer beim BVB noch vor Deadline-Day?

Spieler und Verantwortliche mahnten die Fans zu Geduld. „Ich hoffe, dass die Fans mit ein bisschen Geduld in diese Phase geben. Ich weiß, die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung“, sagte beispielsweise Julian Brandt.

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag (1. September, 20.30 Uhr) äußerte sich auch Edin Terzic zu den enttäuschten Fans. „Ich habe die Pfiffe nicht so wahrgenommen, aber wir sind dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert, deswegen verstehen wir es, wenn Unzufriedenheit herrscht“, so der Cheftrainer.

„Werden wir thematisieren“

Der Coach betonte, dass sie es aktuell noch nicht geschafft haben, die Fans von Borussia Dortmund „glücklich nach Hause zu schicken. Aber das nehmen wir uns vor jedem Spiel vor. Das werden wir morgen nochmal thematisieren“, erklärte Terzic zur Stimmung bei den Fans.

Mehr News für dich:

In einem erneut ausverkauften Stadion wollen die Dortmunder gegen Heidenheim dieses Mal eine bessere Leistung zeigen. Doch den Bundesliga-Absteiger wird der BVB nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir wollen uns deutlich steigern in unserer Bereitschaft, alles für den Sieg zu tun. Die Spieler machen einen guten Eindruck. Wir müssen uns dringend verbessern in der Verteidigung unseres eigenen Tores. Wir haben uns in Bochum in der ersten Halbzeit sehr schwer getan“, betonte der BVB-Trainer abschließend. Ob die schwarzgelben Anhänger endlich glücklich aus dem Stadion gehen werden?