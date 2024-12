Borussia Dortmund: Wildes Transfer-Poker um Juwel – jetzt mischt sich auch noch der BVB ein

Wenn es junge Spieler oder Talente gibt, die für reichlich Furore sorgen und eine große Zukunft vor sich haben, dann gehört Borussia Dortmund stets zu den Interessenten. Warum auch nicht? Schließlich hat der BVB selbst viele Talente zu gestandenen Profis oder zu absoluten Top-Stars entwickelt.

Deshalb hat sich Borussia Dortmund nun auch in einen Poker um einen heiß begehrten Spieler des FC Bayern München eingeschaltet. Viele Bundesligisten wollen ihn. Bekommt ihn am Ende vielleicht doch sogar der BVB?

Borussia Dortmund buhlt um Bayern-Talent

Er zählt zu den spannendsten Personalien im deutschen Fußball und bestimmt schon seit Monaten viele Schlagzeilen. Paul Wanner vom FC Bayern ist aktuell an den 1. FC Heidenheim verliehen, wird aber zum Saisonende zum FC Bayern München zurückkehren. Oder doch nicht? Denn Borussia Dortmund und weitere Bundesligisten beobachten den Mittelfeldspieler ganz genau.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, haben neben dem BVB auch noch der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen Interesse an Wanner und würden ihn in der kommenden Saison gerne verpflichten.

Wanner, der bis 2027 an Bayern München vertraglich gebunden ist, spielt schon seine zweite starke Saison. In der vergangenen Spielzeit überragte er bei der SV Elversberg in der 2. Liga und nun sorgt er auch mit Heidenheim in der Bundesliga und international für Wirbel.

Holt der BVB Paul Wanner?

In den kommenden Monaten wird es also spannend um Wanner. Wird Borussia Dortmund den Zuschlag erhalten oder entscheidet sich das Top-Talent für einen anderen Bundesligisten? Bei den Münchenern indes ist man sich sicher, dass der Youngster bleiben wird.

„Wir planen als FC Bayern sicher in Zukunft mit Paul Wanner. Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Paul. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund erst kürzlich. Und was sagt Wanner selbst zu den zahlreichen Interessenten? „Was in der Zukunft ist, da mache ich mir noch gar keine Gedanken darüber“, so der Youngster.