Borussia Dortmund: Nach Suspendierung – Juwel Brunner droht nächster Nackenschlag

Auf diesen Knall hätte man bei Borussia Dortmund sicherlich gerne verzichtet. Am Mittwoch (18. Oktober) verkündete der Klub wie aus dem Nichts, dass Top-Talent Paris Brunner suspendiert worden ist. Die Gründe dafür sind seitdem unklar.

Klar ist: Es muss etwas Heftiges vorgefallen sein. Denn nun drohen ihm nicht nur Konsequenzen bei Borussia Dortmund. Vom DFB könnte es den nächsten Nackenschlag für das Mega-Juwel geben.

Borussia Dortmund: Suspendierung gibt Rätsel auf

Was ist da vorgefallen? Das fragen sich alle Fans von Borussia Dortmund zur Suspendierung von Paris Brunner. Der BVB hingegen gibt keine Infos preis. Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen sagte Edin Terzic nur: „Der Verein hat mit dem Statement am Mittwoch alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt zu dem Thema sagen möchten.“

Als die Länderspielpause begann, trainierte Brunner noch mit der Profimannschaft. „Paris ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der vergangenen Woche sehr gut bei uns mit trainiert hat. Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat“, sagte der BVB-Coach.

Am Donnerstag wurde ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, in dem Brunner zu sehen ist, wie er die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund mit mehreren Schuhkartons in der Hand verlässt. Danach stieg er ins Auto von seinem Vater und fuhr davon. Die Suspendierung ist allerdings noch nicht alles.

Auch Konsequenzen beim DFB

Wie „Sport1“ nämlich berichtet, droht dem Youngster sogar ein kompletter Rausschmiss bei Borussia Dortmund. So sollen die Verantwortlichen aktuell über diesen drastischen Schritt nachdenken. Es könnte aber noch dicker für ihn kommen.

Demnach sei der Vorfall auch beim DFB angekommen. Vor wenigen Wochen noch wurde Brunner mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Eine Karriere zu den Profis wurde ihm sogar vorausgesagt. Mit der U17-Junioren-Nationalmannschaft feierte er im Sommer den Europameistertitel. Nun gerate auch seine Karriere dort ins Wanken, berichtet „Sport1“.

Demnach ist es aktuell äußerst fraglich, ob der Youngster an der U17-Weltmeisterschaft in rund zwei Wochen in Indonesien teilnehmen werde. Für Brunner wäre das der nächste Nackenschlag.