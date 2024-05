Borussia Dortmund: Maatsen-Hammer offiziell – doch jetzt ist Zittern angesagt

Die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher – und langsam aber sicher geben die Nationaltrainer ihre Kader bekannt. Am Donnerstag (16. Mai) verkündete DFB-Coach Julian Nagelsmann, dass er mit Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck zwei Spieler von Borussia Dortmund mitnehmen will (hier alle Infos dazu zum Nachlesen).

Allerdings sind auch bei anderen Nationen Spieler von Borussia Dortmund in der Verlosung. So beispielsweise bei den deutschen Nachbarn aus den Niederlanden. Bondscoach Ronald Koeman verkündete ebenfalls seinen EM-Kader. Aus Dortmund sind Donyell Malen und Ian Maatsen dabei!

Borussia Dortmund: Maatsen vor Debüt

Die Nominierung von Malen dürfte niemanden überraschen, ist er doch seit Längerem fester Bestandteil bei der „Oranje“. Ganz anders sieht es bei Maatsen aus. Natürlich wird nach seinen Leistungen in der Rückrunde kein BVB-Fan widersprechen und sagen, dass die Nominierung unverdient sei.

Tatsächlich hat Maatsen allerdings noch kein einziges A-Länderspiel für die Niederlande bestritten! Nur einmal war er 2023 bei einer Länderspielreise nominiert, aber nicht zum Einsatz gekommen. Insofern ist es eine kleine Überraschung, dass der Spieler von Borussia Dortmund nun ausgerechnet im EM-Rahmen sein Debüt feiern könnte.

Noch ist nichts fix

Bei aller Freude, ist aber noch nicht klar, ob Maatsen auch wirklich noch dabei ist, wenn die Niederländer am 16. Mai gegen Polen ihr erstes Gruppenspiel bestreiten. Denn: Koeman berief insgesamt 30 Spieler in seinen vorläufigen Kader.

Nach UEFA-Regularien dürfen die finalen Kader allerdings nur über 26 Spieler verfügen. Vier Profis muss er in den kommenden Wochen also wieder rausstreichen. Allein die Tatsache, dass er noch kein Länderspiel absolviert hat, macht Maatsen zu einem Wackelkandidaten.

Borussia Dortmund: Profis wollen magischen Sommer

Zudem hat Maatsen einen weiteren „Nachteil“. Weil er mit dem BVB im Champions-League-Finale steht, trifft er erst verspätet zu seinen Landsleuten. Das könnte ihn wichtige Tage kosten, um Koeman von sich zu überzeugen.

Auf der anderen Seite: Sollte Borussia Dortmund die Champions League gewinnen, kämen Maatsen und Malen mit ganz breiter Brust im EM-Camp an. Mit dem Rückenwind könnte es dann schon wieder ganz anders aussehen.