Borussia Dortmund: Dickes Lob vom Bundestrainer! Nagelsmann adelt BVB-Star

Die Heim-EM 2024 rückt immer näher und der DFB hat am Donnerstag (16. Mai) den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt gegeben. Von Borussia Dortmund sind nur Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug im vorläufigen Kader für das Turnier im Sommer.

Vor allem Schlotterbeck war etwas überraschend – schließlich war der BVB-Star bei der letzten Abstellungsperiode nicht nominiert. Im Rahmen der Pressekonferenz verriet Nagelsmann, wieso er auf Schlotterbeck nicht verzichten möchte. Gleichzeitig lobte er den Akteur von Borussia Dortmund enorm.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck in Zukunft „enorm wichtig“

Schlotterbeck hat mit seinen Leistungen nicht nur den BVB ins Champions League-Finale geführt, sondern auch Nagelsmann von seinem Platz im EM-Kader überzeugt. Der Defensiv-Akteur ist einer der wenigen Spieler, die im Vergleich zu den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) in das DFB-Aufgebot rücken werden.

Mit Blick auf seine Rolle bei der Heim-EM und der langfristigen Zukunft hat Schlotterbeck von Nagelsmann ein dickes Lob bekommen. „Nico hat sich enorm stabilisiert, hat zuletzt herausragende Leistungen gezeigt. Ich bin mir sehr sicher, dass er in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft enorm wichtig werden wird“, so Nagelsmann.

„Er hat seine derzeitige Rolle sehr gut angenommen. Es ist nie einfach, wenn man im Klub gesetzt ist, sich bei der Nationalmannschaft jedoch erst einmal hinten anstellen muss. Das Gespräch mit ihm war super und er wird ganz wichtig werden“, so der Bundestrainer über den BVB-Star.

Schlotterbeck mit Neustart beim DFB?

Schlotterbeck machte sowohl bei der WM 2022 in Katar als auch in den Spielen danach keine allzu gute Figur. Auch, weil er nicht die Rolle einnehmen durfte, wie er sie im Klub hat. Im März hatte Nagelsmann den BVB-Verteidiger noch außen vor gelassen. Im Hinblick auf das anstehende Turnier und die langfristige Perspektive sei er jedoch ein zentraler Baustein, so Nagelsmann.

Die Heim-EM bietet nicht nur der gesamten deutschen Nationalmannschaft die Chance auf „Wiedergutmachung“ – auch Schlotterbeck kann seine bitteren Auftritte im DFB-Dress vergessen machen und mit einer guten EM ein Ausrufzeichen für die Zukunft setzen.