Borussia Dortmund: Irre Panne! Ahnungsloser Lotka sorgt für minutenlange Unterbrechung

Während sich nahezu alle Augen der gesamten Fußballwelt auf die Weltmeisterschaft in Katar richten, ist Borussia Dortmund derzeit auf Asienreise unterwegs. Dass das dritte Testspiel des BVB gegen den Vietnam mit 1:2 verloren ging, wurde dabei schon fast zur Nebensache.

In der zweiten Spielhälfte ereignete sich eine Szene, die die Fußballfans an den 1. April 1998 erinnern dürfte, als Borussia Dortmund gegen Real Madrid spielte. Im Mittelpunkt stand wie damals das Tor.

Borussia Dortmund: Lotka sorgt für Minutenlange Unterbrechung

In der 85. Minute foulte Coulibaly im Trikot des BVB einen Stürmer der Vietnamesen, der Schiedsrichter entschied daraufhin auf Strafstoß für die Nationalmannschaft. Dann ereignete sich kurioses: Als der Schiedsrichter den Spielern und Schützen die letzten Anweisungen vor dem Elfmeter gab, sprang BVB-Torhüter Marcel Lotka auf der Linie auf und ab und schlug dabei gegen die Querlatte. Was der 21-Jährige nicht bemerkte: Durch seinen Schlag drückte er das Gebälk aus der Verankerung raus, sodass sich das Tor in der linken oberen Ecke vergrößerte.

Erst als Emre Can den Schiedsrichter auf das Missgeschick hinwies, unterbrach dieser das Spiel. Minutenlang versuchten die Spieler das Tor wieder auf seine korrekte Größe zu bringen. Nachdem alle Versuche scheiterten, kam nach einiger Zeit ein Mann mit Trittleiter, der das Problem nach fünfminütiger Unterbrechung korrigierte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pham Tuan Hai dann, direkt danach war ohne Nachspielzeit Schluss.

Borussia Dortmund: Erinnerungen an 98 werden wach

Wenn die BVB-Fans diese Szene sehen, kommt ihnen unweigerlich der 1. April 1998 in den Kopf. Als die Borussia damals für das Champions-League-Halbfinale nach Spanien zu Real Madrid reisen musste, wurde die Partie im Santiago-Bernabeu mit 76 Minuten Verspätung angepfiffen. Der Grund: spanische Fans waren zwei Minuten vor dem Anpfiff auf den Schutzzaun hinter dem Tor geklettert. Als dieser daraufhin umkippte, riss er das daran befestigte Tor mit.

Anders als vor knapp 25 Jahren war es dieses Mal die Schuld eines Spielers, die zu der Unterbrechung führte. Aufgrund der Tatsache, dass die Fußballbühne nun etwas kleiner gewesen ist, wird das von Lotka verursachte Tor-Problem mit Sicherheit nicht die Bekanntheit wie die des Torfalls von Madrid erlangen. Ein Highlight der diesjährigen Asien-Reise ist die Geschichte aber dennoch.