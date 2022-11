Borussia Dortmund: Ex-Profi nicht mehr wiederzuerkennen – „Schwierige Jahre gehabt“

Bei Borussia Dortmund sorgte er damals für ordentlich Wirbel, zettelte einen Streik an, um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen: Ousmane Dembélé blieb den BVB-Fans in keiner guten Erinnerung. Auch mit seinem Lebensstil sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Hat der 25-Jährige aus seiner Vergangenheit gelernt?

Auf seine Vergangenheit und seinen angeblich kritikwürdigen Lebenswandel angesprochen, wird der ehemalige Superstar von Borussia Dortmund überhaupt nicht gerne, wie er auf einer Pressekonferenz verriet: „Ich denke, wir sollen diese Frage künftig streichen, weil sich viele Dinge verändert haben“, sagte der französische Nationalspieler. „Man verändert sich zwischen 19, 20 und 25 Jahren. Einige Dinge waren nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber ich bin reifer und verantwortungsbewusster geworden, in meinem Spiel und außerhalb des Platzes.“ Es scheint so, als hätte der Angreifer aus seiner Vergangenheit gelernt.

Borussia Dortmund: Dembélé hat sich verändert

Er habe „schwierige Jahre gehabt, drei oder vier Saisons lang“, sagte Dembélé, der 2016 für rund zwölf Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund wechselte. Ein Jahr später ging es für satte 100 Millionen zum FC Barcelona.

Weitere Nachrichten auf unserem Portal:

Hohe Ziele hat sich der Offensivspieler für die WM in Katar gesteckt. „Ich bin ehrgeizig“, sagte er: „Ich möchte ein Protagonist dieser Weltmeisterschaft sein“. Beim 4:1-Sieg gegen Australien stand Dembélé in der Startformation und zeigte eine ansprechende Leistung. (mit dpa)