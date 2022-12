Ousmane Dembélé: Ex-BVB-Star erlebt bitteren Tiefpunkt – dann wird es richtig scheußlich

Elfmeter verursacht, vor der Halbzeit ausgewechselt worden und das Finale verloren: den 18. Dezember 2022 wird Ousmane Dembélé so schnell wohl nicht mehr vergessen.

Beim WM-Endspiel gegen Argentinien gehörte der Ex-BVB-Star zu den großen Verlierern. Was sich dann allerdings in den sozialen Medien unter den Kanälen von Ousmane Dembélé abspielte, ist einfach nur noch abscheulich.

Ousmane Dembélé: Ex-BVB-Star erlebt bitteren Tiefpunkt

Bei der bitteren Final-Niederlage von Titelverteidiger Frankreich gegen Argentinien wurde Ousmane Dembélé schon in der ersten Halbzeit vom Platz genommen. Nationaltrainer Didier Deschamps wechselte den ehemaligen Profi von Borussia Dortmund nach rund 40 Minuten aus – ebenso wie Top-Torjäger Olivier Giroud. Was beide Stars bis zu diesem Zeitraum zeigten – oder auch nicht, grenzte für viele Frankreich-Fans an Arbeitsverweigerung.

Dembélé, der 2018 zwar Weltmeister wurde, im Finale aber nicht gespielt hatte, sah gegen den Argentinier Angel Di Maria im Zweikampf immer wieder nicht gut aus, verursachte dann mit einer tollpatschigen Aktion auch noch einen Elfmeter, der zum Führungstreffer für Argentinien führte.

Di Maria war es dann später, der auch noch das 2:0 erzielte. Frankreich kam in der zweiten Halbzeit, dann ohne Dembélé, zum 2:2-Ausgleich durch einen überragenden Kylian Mbappe, der in der Verlängerung erneut das 3:3 erzielen konnte. Am Ende brachte es alles nichts, Frankreich verlor im Elfmeterschießen.

Dembélé und Kollegen rassistisch beleidigt

Dort verschossen Kingsley Coman und Aurelien Tchouameni ihre Strafstöße. Zuvor hatte Frankfurts Kolo Muani in der Verlängerung eine Riesenchance, das 4:3 zu machen, vergab allerdings. Die drei Stars und Dembélé wurden in den sozialen Medien dann Opfer von Rassismus.

Ousmane Dembélé wurde im WM-Finale schon nach 41 Minuten ausgewechselt. Foto: IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Während einige Profis bereits die Kommentare in ihren Instagram-Profilen ausgeschaltet haben, sind bei Dembélé noch viele Beleidigungen auf unterstem Niveau zu lesen. Zudem posten viele User Affen-Emojis.

Mehr News für dich:

Der Hass gegen die französischen Nationalspieler weckt Erinnerungen an das EM-Finale 2021, als Englands Bukayo Saka vom FC Arsenal ähnlich hässliche Beleidigungen ausgesetzt war, als er im Endspiel gegen Italien seinen Elfmeter nicht verwandelte.