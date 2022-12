Borussia Dortmund hat Bundesliga-Star im Visier – er könnte ablösefrei kommen

In der kommenden Saison könnte Borussia Dortmund ihre Offensive weiter verstärken. Nachdem im letzten Sommer mit Sebastien Haller, Anthony Modeste und Karim Adeyemi schon drei Stars für den Sturm verpflichtet wurden, könnten Sebastian Kehl in der nächsten Sommer-Transferperiode weitere Offensivstars verpflichten.

Einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ zufolge Borussia Dortmund Omar Mamoush vom VfL Wolfsburg auf dem Zettel haben. Der Offensivspieler könnte ablösefrei nach Dortmund kommen.

Borussia Dortmund mit Interesse an Marmoush

Dem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ und der „Aller Zeitung“ zufolge soll der BVB Interesse an Omar Masmoush vom VfL Wolfsburg haben. Der Vertrag des 23-jährihgen Ägypters läuft im kommenden Sommer aus, somit wäre er ablösefrei zu haben.

Laut „Transfermarkt“ besitzt der Linksaußen momentan einen Marktwert von sechs Millionen Euro, sodass der Vizemeister mit einem Transfer zum Nulltarif ein echtes Schnäppchen schlagen könnte.

Borussia Dortmund: Behebt Marmoush das Offensivproblem?

In der abgelaufenen Hinrunde gab es beim BVB kaum einen Bereich, in dem es keine Probleme gab. Zahlreiche Verletzte, 21 Gegentore in 15 Spielen – und noch dazu eine erschreckende Torflaute. Nur 25 Treffer nach 15 Spieltagen sind viel zu wenig für eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren besonders über ihr Angriffsspiel definiert hat. Omar Marmoush könnte da schon im kommenden Sommer aushelfen, zumal der Vizemeister bis auf Jamie Bynoe-Gittens und Thorgan Hazard keinen gelernten Flügelspieler im Kader hat. Der Ägypter könnte dem BVB somit ein neues Element verleihen.

In der aktuellen Saison kommt Marmoush in 17 Spielen für Wolfsburg auf drei Tore, im letzten Jahr waren es fünf Treffer und fünf Assists für den VfB Stuttgart. Obwohl diese Zahlen verhältnismäßig mau aussehen, glauben die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg an die Qualitäten ihres Flügelspielers. Aus diesem Grund wollen sie das Arbeitspapier mit Marmoush auch wohl verlängern. Die Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach wollen dies aber laut der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ offenbar mit einem ablösefreien Wechsel verhindern.