Borussia Dortmund massiv unter Druck – jetzt wird es richtig happig

Schön ist es nicht, aber erfolgreich. Borussia Dortmund scheint nach einem äußerst dürftigen Saisonstart die Kurve zu kriegen. Pünktlich wie die Maurer. Denn nun wird es richtig ernst. Erst jetzt werden die Folgen des Stotterstarts wirklich deutlich.

Die frühen Punktverluste setzen den BVB massiv unter Druck. Im Oktober steht Borussia Dortmund vor einem heftigen Programm. Gegen schwierige Gegner müssen praktisch alle sechs Spiele gewonnen werden, um das Schiff auf Kurs zu halten.

Borussia Dortmund unter heftigem Druck

Am Mittwoch startet der BVB in den Hammer-Oktober. Das erste von zwei Champions-League-Spielen steht an, die beide unbedingt gewonnen werden müssen. Nach dem 0:2 bei PSG wäre ein weiterer Punktverlust zuhause gegen den AC Mailand (Mittwoch, 21 Uhr) oder bei Newcastle United (25. Oktober) ein Rückschlag, der in der Todesgruppe kaum noch Hoffnung aufs Weiterkommen geben würde. So attraktiv die Partien klingen – es sind nominell die leichtesten (!) der Gruppenphase.

In der Bundesliga haben sich die Dortmunder ihre ersten beiden Ausrutscher schon erlaubt. Auch die jüngsten drei Siege machen die peinlichen Punktverluste gegen Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) nicht wett. In der Spitzengruppe geht es richtig ab, neben den Bayern untermauern auch Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim ihre Ambitionen – hinzu kommt Sensationsteam Stuttgart.

Am 1. November nur noch ein Wettbewerb übrig?

Frankfurt, Union und Bremen offenbaren dagegen Probleme. Und genau deshalb müssen die drei BVB-Gegner im Oktober ohne Wenn und Aber geschlagen werden. Weitere Ausrutscher würden die Meister-Ambitionen von Borussia Dortmund empfindlich treffen.

Und wenn der Hammer-Oktober schon geschafft scheint, wartet zum Abschluss noch ein Do-or-Die-Spiel. Am letzten Tag des Monats kommt Hoffenheim zum DFB-Pokalspiel nach Dortmund. Wie unangenehm auch diese Aufgabe werden kann, bewiesen die Kraichgauer am letzten Samstag.

Im besten Fall hat Borussia Dortmund bis Allerheiligen seine Position in allen drei Wettbewerben deutlich untermauert. Im schlimmsten Fall bleibt Ende des Monats faktisch nur noch ein Wettbewerb übrig – in dem man einem frühen Rückstand hinterherrennt…