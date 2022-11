Borussia Dortmund: Offensiv-Star setzt bei WM gleich ein Zeichen – wäre ER einer für den BVB?

Eine Weltmeisterschaft ist für alle Spieler zum einen eine teilweise einmalige Möglichkeit auf der größten Fußballbühne der Welt zu spielen. Zum anderen ist sie aber auch die Möglichkeit, sich der ganzen Welt zu präsentieren, um die Aufmerksamkeit anderer Klubs auf sich zu ziehen. Viele Vereine schauen deswegen in diesem Jahr nach nochmal mit einem anderen Auge auf Katar. So wahrscheinlich auch Borussia Dortmund.

In der Vergangenheit wurde von den Klub-Bossen immer wieder deutlich gemacht, dass im nächsten Sommer einige Transfers notwendig sein werden, um den Umbruch bei Borussia Dortmund weiter voranzutreiben. Nun könnte, durch die WM, ein Niederländer in den Fokus von Sebastian Kehl und Co. rücken.

Borussia Dortmund: Gakpo einer für den BVB?

Die Offensive ist, anders als in den vergangenen Jahren, eine Baustelle bei den Dortmundern. Nur 25 Treffer erzielten die Borussen in der laufenden Bundesliga-Saison. Viel zu wenig für einen Klub, der sich in den letzten Jahren gerade über ihre Offensive ausgezeichnet hat. Aus diesem Grund könnte in einigen Monaten ein neuer Offensivspieler verpflichtet werden.

Der Blick der BVB-Verantwortlichen könnte sich auch deswegen in die Niederlande richten. Dort spielt Cody Gakpo auf der linken Außenbahn und leitete mit seinem Treffer am Montag (21. November) den Sieg der Niederländer gegen den Senegal bei der WM 2022 ein. Diese gute Leistung ist dabei keine Momentaufnahme. In 30 Spielen in dieser Saison für seinen Klub die PSV Eindhoven und die Nationalmannschaft erzielte der 23-Jährige 16 Tore und 18 Vorlagen.

Borussia Dortmund: Auch die Fans wünschen sich Gakpo

Bereits in der Vergangenheit gab es das Gerücht, dass sich die BVB-Verantwortlichen für Gakpo interessieren sollen. Auch die Fans würden sich nun sehr über einen Transfer des Niederländers freuen. „Das zeigt, warum Gakpo zum BVB kommen sollte“, twitterte so ein Fan nach dem Führungstreffer durch den Offensivspieler beim WM-Auftakt. Andere Anhänger pflichteten ihm bei.

Ein Transfer des 23-Jährigen ist allerdings trotzdem unwahrscheinlich. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert von Gakpo momentan bei 45 Millionen Euro. Sollte er allerdings diese Form beibehalten, dürfte sich diese Summe weiter erhöhen. Eine Möglichkeit gäbe es aber dennoch für die Dortmunder, um den Niederländer zu verpflichten: Ein Tauschdeal plus weitere Zahlungen. Ein Kandidat für dieses Modell wäre sicherlich Donyell Malen, der seine erfolgreichste Zeit bei Eindhoven hatte und somit zu seinem Ex-Klub zurückkehren würde. Allerdings ist auch diese Variante unwahrscheinlich.