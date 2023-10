BVB-Star Özcan lässt ganze Nation jubeln – mit dieser sensationellen Aktion

Die Türkei fährt zur EM 2024. Am Sonntagabend (15. Oktober) buchten die Türken mit einem 4:0 gegen Lettland das Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland – mittendrin war wieder einmal ein BVB-Star.

Salih Özcan von Borussia Dortmund hatte einen entscheidenden Anteil am Sieg der Türkei gegen Lettland und auch schon im vorigen Spiel in Kroatien (1:0), darf mit seinen Landsleuten jetzt vorzeitig die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 feiern.

BVB-Star Özcan bucht EM-Ticket mit der Türkei

Nach dem Überraschungserfolg in Kroatien (1:0) reichte der Türkei gegen Lettland ein Sieg, um das EM-Ticket endgültig einzutüten. Wie zu erwarten war, legten die Türken deshalb los wie die Feuerwehr, doch der Ball wollte zunächst einfach nicht reingehen. Ein Treffer von Yunus Akgün (22.) wurde wegen Abseits aberkannt, zahlreiche Bälle segelten am Tor vorbei oder wurden pariert.

In der 58. Minute war es dann Akgün, der die Türkei erlöste. Der Stürmer von Leicester City hämmerte den Ball volley in die Maschen. Ein sehenswertes Tor. Doch damit war der Drops noch lange nicht gelutscht. Plötzlich wachten die Letten auf, das Spiel drohte zu kippen, doch Özcan war zur Stelle.

Özcan rettet in höchster Not

Nur vier Minuten nach dem Treffer der Türkei setzte Janis Ikaunieks nach einer Ecke einen Kopfball platziert aufs Tor, Keeper Ugurcan Cakir war bereits geschlagen, doch BVB-Profi Salih Özcan rettete in höchster Not auf der Linie mit dem Oberschenkel. In der Folge hatte Lettland gleich mehrere Chancen zum Ausgleich, doch die Türken hielten Stand.

Erst in der 82. Minute mit dem Treffer von Cenk Tosun zum 2:0 war das Spiel gelaufen. Kerem Aktürkoglu und erneut Tosun stellten sogar noch auf 4:0. Nach Abpfiff war der Jubel riesig. Die Türkei ist bei der EM 2024 in Deutschland dabei.