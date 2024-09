Ex-BVB-Star vor ungewisser Zukunft – zieht er nun den Schlussstrich?

Mit Borussia Dortmund spielte er einst in der Champions League gegen Real Madrid, Tottenham und Co. Dazu hat er mit dem BVB 2019/20 den deutschen Supercup gewonnen. Drei Jahre lang stand Ömer Toprak bei Schwarz-Gelb unter Vertrag, ehe er 2020 zu Werder Bremen wechselte.

Von der Weser wechselte er zu Antalyaspor in die Süper Lig. Nach zwei Jahren in der Türkei ist sein Vertrag nach der vergangenen Saison ausgelaufen. Seither hat er noch keinen neuen Verein gefunden. Steht nun das Karriereende des Ex-BVB-Stars bevor?

Ex-BVB-Star Toprak weiterhin vereinslos

Der Ex-Bundesligastar ist erst am vergangenen Samstag (07. September) an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Im Rahmen des Abschiedsspieles von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek ist er das erste Mal seit 2020 wieder im Signal-Iduna-Park aufgelaufen.

Für ihn selbst ist noch nicht klar, ob seine aktive Karriere noch weiter geht. Nach seinem Aus bei Antalyaspor ist er noch immer vereinslos. Das Ende seiner Laufbahn hat er jedoch (noch) nicht bekannt gegeben. „Dahintersteht noch ein Fragezeichen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werde ich das tun. Mal schauen“, erklärte er Ende Juli gegenüber der „Bild“.

++ Borussia Dortmund wird endlich aktiv – Schandfleck verschwindet für immer ++

Gerüchte um einen möglichen neuen Verein gibt es derzeit nicht. Fakt ist: Er hält sich noch für eine weitere Station in seiner Karriere fit. In den allermeisten Ligen hat die Saison bereits begonnen, dazu hat Toprak keine Vorbereitung absolviert und ist mit seinen 35 Jahren auch nicht mehr der allerjüngste. Ob er noch einmal einen neuen Klub findet?

Karriere-Entscheidung steht noch aus

Toprak betonte in der Vergangenheit, dass er selbst entscheiden wolle, ob er weiter machen wird oder nicht. Allerdings dürfte viel auch von einem möglichen Angebot abhängen. Wenn eine passende Offerte auf dem Tisch liegen sollte, wird der Ex-BVB-Star wohl mindestens noch ein Jahr dran hängen.

Weitere News:

Ob er eine Station in Deutschland oder im Ausland präferiert, ist nicht bekannt. Für einige deutsche Erst- oder Zweiligisten wäre er wohl weiterhin eine gute Verstärkung. Stand jetzt ist aber wohl alles offen.