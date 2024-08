Borussia Dortmund: Nuri Sahin unter Druck – jetzt rennt die Zeit

Für Borussia Dortmund geht es jetzt richtig los! Nach der Asien-Reise sind die restlichen Profis eingetroffen, die bei der Europameisterschaft oder bei der Copa America im Einsatz waren.

Die Sommervorbereitung wird nun im Trainingslager in Bad Ragaz fortgesetzt. Bis zum ersten Pflichtspiel für Borussia Dortmund dauert es auch nicht mehr lange. Für Cheftrainer Nuri Sahin ist es jetzt ein Rennen gegen die Zeit.

Borussia Dortmund: Nuri Sahin unter Druck

Acht Stars fehlten Sahin in den vergangenen Wochen in den Trainingseinheiten, in den drei Testspielen und bei der Asien-Reise. Marcel Sabitzer, Gregor Kobel, Emre Can, Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan und Donyell Malen waren bei der Europameisterschaft im Einsatz und bekamen dann noch ein bisschen Urlaub. Zudem spielte Reyna für die USA bei der Copa America. Auch er hatte einige freie Tage, ehe er nun zu Borussia Dortmund zurückgekehrt ist.

Am Mittwoch (31. Juli) waren alle Profis bei der obligatorischen Leistungsdiagnostik und stiegen ins BVB-Training ein. Ins Trainingslager nach Bad Ragaz geht es am Donnerstag, wo Sahin nun innerhalb von wenigen Tagen die Spieler auf ein einheitliches Fitnesslevel bringen muss.

Bis zum ersten Pflichtspiel am 17. August gegen Phönix Lübeck im DFB-Pokal will der Trainer auch einige Taktiken einstudieren. Bis das alles bei der BVB-Mannschaft perfekt umgesetzt werden kann, wird es wohl dauern.

Saisonauftakt rückt näher

Daher ist es für Sahin und Borussia Dortmund ein Rennen gegen die Zeit. Zudem muss er auch noch die Neuzugänge Waldemar Anton, Serhou Guirassy sowie die beiden bald ankommenden Pascal Groß und Yan Couto in die Mannschaft integrieren.

Dafür haben die Schwarzgelben zwei Testspiele im Trainingslager in Bad Ragaz. Am 6. August wird gegen den FC Villarreal getestet und am 10. August gegen den Premier-League-Klub Aston Villa.

Das erste Bundesliga-Spiel findet am 24. August gegen Eintracht Frankfurt statt. Vorher steht das bereits genannte DFB-Pokal-Spiel gegen die Lübecker an. Es wird eine erneut kräftezehrende Saison mit der neu reformierten Champions League und der Klub-WM im Winter.