Borussia Dortmund droht Horror-Szenario – und wieder geraten die Bosse in den Fokus

Dieser BVB bleibt auch von nichts verschont. Sportliche Krise, Trainer-Entlassung, Krach hinter den Kulissen – und jetzt klopft auch die Verletzungsmisere wieder an die Tür! Am Tag nach dem Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Bremen nimmt das Drama seinen Lauf.

Früh musste Felix Nmecha in der Partie vom Feld. Mit dick bandagiertem Knie humpelte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in die Kabine. Die schlimme Befürchtung: Bei Nmecha könnte einiges kaputtgegangen sein.

Borussia Dortmund: Nmecha droht Ausfall

Die entsprechende Szene ereignete sich nach nur zwölf Minuten. Nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf mit Bremen-Spieler Marco Grüll stand Nmecha nicht mehr auf. Die Ärzte eilten aufs Feld und wickelten das Knie gut ein. Der BVB (hier mehr zum Verein lesen) war früh im Spiel zum ersten Wechsel gezwungen.

+++ BVB in Sorge! Droht der nächste bittere Verlust? +++

Eine genaue Diagnose hat der Verein zwar noch nicht bekannt gegeben. Doch vieles deutet auf eine schwerwiegendere Verletzung hin. „Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er etwas am Knie hat. Und dass er sich nicht wohlgefühlt hat“, hatte Mike Tullberg, Interimscoach von Borussia Dortmund, nach dem Spiel gesagt.

Wie „Bild“ und „Ruhr Nachrichten“ jetzt berichten, droht ein längerer Ausfall. Laut „Bild“ gebe es Anzeichen, auf eine schlimme Verletzung, bei der möglicherweise die Bänder betroffen sind. Die „Ruhr Nachrichten“ schreiben, dass eine Kreuzband- oder Meniskusverletzung zu befürchten sei.

BVB in Personal-Not

Es wäre eine Hiobsbotschaft kurz vor Schließung des Transferfensters! Personell ist der BVB ohnehin nicht auf Rosen gebettet. Auf dem Flügel hat man Donyell Malen abgegeben, ohne Ersatz zu haben. In der Innenverteidigung hat man eigentlich seit Saisonbeginn Notstand und auch hier noch keine Verstärkung gefunden.

Im zentralen Mittelfeld, wo Nmecha zu Hause ist, hätte man mit Marcel Sabitzer, Pascal Groß und Emre Can nominell eigentlich genug Spieler. Doch weil Groß und Can immer wieder in der Abwehr aushelfen müssen, droht der nächste Engpass. Zudem fehlt auch Nico Schlotterbeck mit Rotsperre für mindestens ein Spiel.

Damit rücken bei den Fans wieder einmal die Bosse und ihre Kaderplanung in den Fokus. Lange hielt man daran fest, der Kader sei ausreichend breit. Mittlerweile hat man das Gegenteil eingesehen – und trotzdem findet Borussia Dortmund keine Verstärkung! Ein Ausfall Nmechas würde die Situation nur noch schlimmer und den Bedarf nach einem Neuzugang noch größer machen.