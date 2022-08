Borussia Dortmund: Aufatmen beim BVB – besonders Edin Terzic dürfte erleichtert sein

Die Peinlich-Pleite gegen Werder Bremen (2:3) ist für Borussia Dortmund zwar noch nicht vergessen, aber der Fokus ist bereits auf das nächste Spiel gerichtet.

Am Samstag (27. August) gastiert Borussia Dortmund bei Hertha BSC. BVB-Coach Edin Terzic darf dabei auf drei zuletzt angeschlagene Profis zurückgreifen.

Borussia Dortmund: Aufatmen beim BVB

Schon recht früh musste Mahmoud Dahoud gegen Werder ausgewechselt werden. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte bis zu seiner Verletzung die Fäden im Spiel des BVB gezogen. Doch lange ausfallen wird der Nationalspieler glücklicherweise nicht.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, kann Dahoud bereits für das Spiel bei Hertha BSC wieder mitwirken. Bei den Dortmundern gab es schon Sorge, dass er wie bereits in der vergangenen Saison mehrere Wochen ausfallen wird.

BVB-Coach Edin Terzic kann gegen Hertha BSC wohl wieder auf angeschlagene Spieler zurückgreifen. Foto: IMAGO / Treese

Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht: Dem Bericht zufolge können die Anhänger von Borussia Dortmund auch mit den Einsätzen der beiden Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck rechnen.

Borussia Dortmund: Neben Dahoud auch Schlotterbeck und Hummels fit

Schlotterbeck knickte in der Schlussphase um und spielte die letzten Minuten unter großen Schmerzen. Hummels musste in der 60. Minute aufgrund muskulärer Probleme am Hüftbeuger ausgewechselt werden.

Große Hoffnung hat man bei den Schwarzgelben auch wegen Karim Adeyemi. Der Neuzugang fiel zuletzt wegen einer zugezogenen Fußprellung aus. In der kommenden Trainingswoche dürfte das Talent sein Pensum steigern können.

Dafür dürfte es wohl für Donyell Malen nicht reichen. Der Niederländer fällt weiterhin wegen muskulären Problemen aus. (oa)