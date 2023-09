Borussia Dortmund: BVB-Star erlebt Länderspiel-Alptraum – Fans erheben schwere Vorwürfe

Das war nicht nichts, das war gar nichts. Deutschland ist gegen Japan zum neuen Nationalelf-Tiefpunkt gestolpert. Beim 1:4 in Wolfsburg war praktisch kein DFB-Star in Normalform. Schon gar nicht die Spieler von Borussia Dortmund.

Niklas Süle und Emre Can irrten genauso über den Platz wie Havertz, Rüdiger & Co.. Doch den schlimmsten Alptraum erlebte Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger von Borussia Dortmund wurde von Hansi Flick in eine neue Rolle gezwängt. Das Experiment ging völlig schief. Warum der Bundestrainer ihn nicht wenigstens frühzeitig erlöste, versteht niemand.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck erlebt Horror-Abend

„Die Zeit der Experimente ist vorbei“, sagte Hansi Flick vor dem Japan-Länderspiel – um dann doch wieder zu experimentieren. Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, der im Ballbesitz ins defensive Mittelfeld rückt? Hat nicht geklappt. Kai Havertz als Mittelstürmer? Chancenlos. Doch am bittersten endete der Versuch, Nico Schlotterbeck zum Linksverteidiger zu machen.

Weil sich links hinten seit Monaten kein Spieler empfehlen kann, probierte Flick es gegen Japan mit dem BVB-Innenverteidiger. Der Trick ging so mächtig in die Hose, dass die Fans schon Mitleid mit Schlotterbeck hatten. Der 23-Jährige irrte auf der unbekannten Position umher, verlor ständig seine Gegenspieler aus den Augen, war an zwei der vier Gegentore direkt beteiligt und hätte Ayase Ueda kurz vor der Pause fast ein drittes aufgelegt.

Fans erheben Vorwürfe gegen Flick

Gar nichts funktionierte beim Star von Borussia Dortmund. Dabei waren sich schnell alle einig: Schlotterbeck selbst konnte wenig dafür. Flick hatte ihm die Suppe mit seinem Experiment eingebrockt. Und zur Verwunderung aller Fans ließ er ihn leiden.

Alle rechneten fest damit, dass Schlotterbeck zur Pause in der Kabine bleibt. Doch der Abwehrmann musste weiter ran. Und es wurde nicht besser. Erst in der 64. Minute hatte der Bundestrainer Erbarmen, nahm ihn vom Platz und brachte mit Robin Gosens einen gelernten Linksverteidiger – der sich jedoch nahtlos in die katastrophale Tagesform aller Spieler einreihte.

„Wann erlöst Flick Schlotterbeck?“

Dass Flick den BVB-Star nicht spätestens zur Halbzeit erlöste, sorgte bei den Zuschauern für komplettes Unverständnis. Die Fans erhoben Vorwürfe gegen den Trainer:

„Das muss man dem Flick lassen, Eier hat er. Schlotterbeck auch zur zweiten Halbzeit auf den Platz zulassen, ist wie ein Kündigungsschreiben an den DFB.“

„Wenn Schlotterbeck gleich wieder auf den Rasen darf, wissen wir alle, dass selbst Hansi Flick nicht mehr möchte.“

„Bei allem Respekt, aber wenn man nicht erkennt, dass Schlotterbeck auf LV heillos überfordert ist und man ihn zur Halbzeit nicht raus nimmt, fehlen mir die Worte!“

„Die Zeit der Experimente ist vorbei. Und Hansi Flick lässt Schlotterbeck gestern länger als LV spielen, als er vorher in seiner gesamten Profikarriere dort gespielt hat. Pure Satire.“

„Wann erlöst Flick Schlotterbeck?“

Für seine EM-Ambitionen war Schlotterbecks Auftritt bei Deutschland – Japan ein herber Schlag. Der einzige Trost: Als Linksverteidiger wird er vorerst nicht mehr spielen müssen. Ob er nach inzwischen einigen ganz schwachen Partien im DFB-Dress beim Heimturnier die erste Geige spielen wird, darf aktuell aber auch bezweifelt werden.